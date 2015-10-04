Menu
Okkupert 2015 - 2020 season 1

Season premiere 4 October 2015
Production year 2015
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes

Series rating

7.3
Rate 13 votes
7.6 IMDb

"Okkupert" season 1 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
April
Season 1 Episode 1
4 October 2015
Mai
Season 1 Episode 2
4 October 2015
Juni
Season 1 Episode 3
11 October 2015
Juli
Season 1 Episode 4
18 October 2015
August
Season 1 Episode 5
25 October 2015
September
Season 1 Episode 6
1 November 2015
Oktober
Season 1 Episode 7
8 November 2015
November
Season 1 Episode 8
15 November 2015
Desember - del 1
Season 1 Episode 9
22 November 2015
Desember - del 2
Season 1 Episode 10
29 November 2015
