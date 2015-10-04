Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Okkupert 2015 - 2020 season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Filming locations
Kinoafisha
TV Shows
Okkupert
Seasons
Season 1
Okkupert
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
4 October 2015
Production year
2015
Number of episodes
10
Runtime
7 hours 30 minutes
Series rating
7.3
Rate
13
votes
7.6
IMDb
"Okkupert" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
April
Season 1
Episode 1
4 October 2015
Mai
Season 1
Episode 2
4 October 2015
Juni
Season 1
Episode 3
11 October 2015
Juli
Season 1
Episode 4
18 October 2015
August
Season 1
Episode 5
25 October 2015
September
Season 1
Episode 6
1 November 2015
Oktober
Season 1
Episode 7
8 November 2015
November
Season 1
Episode 8
15 November 2015
Desember - del 1
Season 1
Episode 9
22 November 2015
Desember - del 2
Season 1
Episode 10
29 November 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree