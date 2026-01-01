Оповещения от Киноафиши
Оккупированные Места съёмок

Места и даты съемок сериала Оккупированные

Основные места съемок сериала Оккупированные

  • Берген, Хордаланд, Норвегия
  • Осло, Норвегия

Где снимали известные сцены

газовый завод
Коллснес, Норвегия
