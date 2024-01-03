Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Добро пожаловать в класс превосходства 2017 - 2024, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Добро пожаловать в класс превосходства
Киноафиша Сериалы Добро пожаловать в класс превосходства Сезоны Сезон 3
Yôkoso jitsuryoku shijô shugi no kyôshitsu e
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 3 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 16 голосов
7.7 IMDb

Список серий сериала Добро пожаловать в класс превосходства

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
3 января 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
10 января 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
17 января 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
24 января 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
31 января 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
7 февраля 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 3 Серия 7
14 февраля 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 3 Серия 8
21 февраля 2024
Серия 9 Episode 9
Сезон 3 Серия 9
28 февраля 2024
Серия 10 Episode 10
Сезон 3 Серия 10
6 марта 2024
Серия 11 Episode 11
Сезон 3 Серия 11
13 марта 2024
Серия 12 Episode 12
Сезон 3 Серия 12
20 марта 2024
Серия 13 Episode 13
Сезон 3 Серия 13
27 марта 2024
График выхода всех сериалов
Советский мультик удивил иностранку: в «Вовке в Тридевятом царстве» она увидела то, что русские давно перестали замечать
Им прочили славу звезд экрана, а они превратили кино в хобби: что стало с актерами из фильмов про Петрова и Васечкина
«Доктор Хаус» по-русски: почему «Добрый доктор» со Стояновым может стать самой шумной новогодней комедией 2026 года
«Очень доброй и веселой комедии» с Вициным сейчас ставят 7.7 балла: а в СССР ее полгода продержали «на полке» – правок смешнее не придумаешь
Самый противоречивый герой «Гаража» Рязанова: равнодушным этот мажор не оставляет никого
Почему Баба-Яга в «Морозко» говорила «чуфырь, чуфырь!»: значение слова 60 лет не дает покоя зрителям – разрываются между 3 версиями
Лунгин снял худшую адаптацию сериала из США: Машков с Исаковой не спасли, к критике подключился даже Рогозин
В топ-10 кассовых голливудских актеров попали сразу 3 Криса: а вот №1 может «продуть» из-за нового «Аватара»
Не Шарик, а натуральный козел: у героев «Собачьего сердца» были прототипы - Преображенский спас Ленина и Сталина
265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков
Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше