Добро пожаловать в класс превосходства 2017 - 2024, 3 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вопросы и ответы
Yôkoso jitsuryoku shijô shugi no kyôshitsu e
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
3 января 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
13
Продолжительность сезона
5 часов 25 минут
Рейтинг сериала
7.5
Оцените
16
голосов
7.7
IMDb
Список серий сериала Добро пожаловать в класс превосходства
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Episode 1
Сезон 3
Серия 1
3 января 2024
Серия 2
Episode 2
Сезон 3
Серия 2
10 января 2024
Серия 3
Episode 3
Сезон 3
Серия 3
17 января 2024
Серия 4
Episode 4
Сезон 3
Серия 4
24 января 2024
Серия 5
Episode 5
Сезон 3
Серия 5
31 января 2024
Серия 6
Episode 6
Сезон 3
Серия 6
7 февраля 2024
Серия 7
Episode 7
Сезон 3
Серия 7
14 февраля 2024
Серия 8
Episode 8
Сезон 3
Серия 8
21 февраля 2024
Серия 9
Episode 9
Сезон 3
Серия 9
28 февраля 2024
Серия 10
Episode 10
Сезон 3
Серия 10
6 марта 2024
Серия 11
Episode 11
Сезон 3
Серия 11
13 марта 2024
Серия 12
Episode 12
Сезон 3
Серия 12
20 марта 2024
Серия 13
Episode 13
Сезон 3
Серия 13
27 марта 2024
