Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Добро пожаловать в класс превосходства 2017, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вопросы и ответы
Киноафиша
Сериалы
Добро пожаловать в класс превосходства
Сезоны
Сезон 1
Yôkoso jitsuryoku shijô shugi no kyôshitsu e
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
12 июля 2017
Год выпуска
2017
Количество серий
12
Продолжительность сезона
5 часов 0 минут
Рейтинг сериала
7.5
Оцените
16
голосов
7.7
IMDb
Список серий сериала Добро пожаловать в класс превосходства
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
12 июля 2017
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
19 июля 2017
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
26 июля 2017
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
2 августа 2017
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
9 августа 2017
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
16 августа 2017
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
23 августа 2017
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
30 августа 2017
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
6 сентября 2017
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
13 сентября 2017
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
20 сентября 2017
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
27 сентября 2017
График выхода всех сериалов
Советское «Морозко» казалось жестоким? А ведь за 40 лет до Роу вышла другая экранизация сказки, и она ужасает до сих пор: «Жутче, чем в хоррорах»
«Доктор Хаус» по-русски: почему «Добрый доктор» со Стояновым может стать самой шумной новогодней комедией 2026 года
За что Леонова «закрывали» в «Бутырке» 4 раза: неспроста так правдоподобно сыграл Доцента
Самый противоречивый герой «Гаража» Рязанова: равнодушным этот мажор не оставляет никого
Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино
Не Шарик, а натуральный козел: у героев «Собачьего сердца» были прототипы - Преображенский спас Ленина и Сталина
265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков
Тест на знание мелочей из хитовых фильмов СССР: на 6/6 пройдут единицы – а вы в их числе?
В топ-10 кассовых голливудских актеров попали сразу 3 Криса: а вот №1 может «продуть» из-за нового «Аватара»
Почему Баба-Яга в «Морозко» говорила «чуфырь, чуфырь!»: значение слова 60 лет не дает покоя зрителям – разрываются между 3 версиями
От «Маши и Медведя» до «Шрека»: нашли 6 новогодних выпусков любимых мультфильмов — возвращают веру в чудо быстрее оливье
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667