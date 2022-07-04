Меню
Добро пожаловать в класс превосходства 2017, 2 сезон
Yôkoso jitsuryoku shijô shugi no kyôshitsu e
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
4 июля 2022
Год выпуска
2022
Количество серий
13
Продолжительность сезона
5 часов 25 минут
Рейтинг сериала
7.5
Оцените
16
голосов
7.7
IMDb
Список серий сериала Добро пожаловать в класс превосходства
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Episode 1
Сезон 2
Серия 1
4 июля 2022
Серия 2
Episode 2
Сезон 2
Серия 2
11 июля 2022
Серия 3
Episode 3
Сезон 2
Серия 3
18 июля 2022
Серия 4
Episode 4
Сезон 2
Серия 4
25 июля 2022
Серия 5
Episode 5
Сезон 2
Серия 5
1 августа 2022
Серия 6
Episode 6
Сезон 2
Серия 6
8 августа 2022
Серия 7
Episode 7
Сезон 2
Серия 7
15 августа 2022
Серия 8
Episode 8
Сезон 2
Серия 8
22 августа 2022
Серия 9
Episode 9
Сезон 2
Серия 9
29 августа 2022
Серия 10
Episode 10
Сезон 2
Серия 10
4 сентября 2022
Серия 11
Episode 11
Сезон 2
Серия 11
11 сентября 2022
Серия 12
Episode 12
Сезон 2
Серия 12
18 сентября 2022
Серия 13
Episode 13
Сезон 2
Серия 13
26 сентября 2022
