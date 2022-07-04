Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Добро пожаловать в класс превосходства 2017, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Добро пожаловать в класс превосходства
Киноафиша Сериалы Добро пожаловать в класс превосходства Сезоны Сезон 2
Yôkoso jitsuryoku shijô shugi no kyôshitsu e
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 16 голосов
7.7 IMDb

Список серий сериала Добро пожаловать в класс превосходства

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
4 июля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
11 июля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
18 июля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
25 июля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
1 августа 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
8 августа 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
15 августа 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
22 августа 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
29 августа 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
4 сентября 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
11 сентября 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
18 сентября 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 2 Серия 13
26 сентября 2022
График выхода всех сериалов
Советское «Морозко» казалось жестоким? А ведь за 40 лет до Роу вышла другая экранизация сказки, и она ужасает до сих пор: «Жутче, чем в хоррорах»
Нейросеть сравнила детские хиты: 3 мультсериала, которые оказались в разы сильнее и полезнее «Маши и Медведя»
Советский мультик удивил иностранку: в «Вовке в Тридевятом царстве» она увидела то, что русские давно перестали замечать
Тест на знание мелочей из хитовых фильмов СССР: на 6/6 пройдут единицы – а вы в их числе?
«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря
265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков
Почему Баба-Яга в «Морозко» говорила «чуфырь, чуфырь!»: значение слова 60 лет не дает покоя зрителям – разрываются между 3 версиями
Не Шарик, а натуральный козел: у героев «Собачьего сердца» были прототипы - Преображенский спас Ленина и Сталина
«Очень доброй и веселой комедии» с Вициным сейчас ставят 7.7 балла: а в СССР ее полгода продержали «на полке» – правок смешнее не придумаешь
В топ-10 кассовых голливудских актеров попали сразу 3 Криса: а вот №1 может «продуть» из-за нового «Аватара»
От «Маши и Медведя» до «Шрека»: нашли 6 новогодних выпусков любимых мультфильмов — возвращают веру в чудо быстрее оливье
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше