Спецподразделение 2000 - 2004, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Спецподразделение
Киноафиша Сериалы Спецподразделение Сезоны Сезон 4
Rejseholdet
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 25 декабря 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 56 минут

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 11 голосов
8.1 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Спецподразделение»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Отчет о помощи A-05/03. Часть 1 Assistance Report A-05/03 (1)
Сезон 4 Серия 1
25 декабря 2003
Отчет о помощи A-05/03. Часть 2 Assistance Report A-05/03 (2)
Сезон 4 Серия 2
1 января 2004
