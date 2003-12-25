Меню
Спецподразделение 2000 - 2004, 4 сезон
Rejseholdet
Оригинальное название
Season 4
Название
Сезон 4
Премьера сезона
25 декабря 2003
Год выпуска
2003
Количество серий
2
Продолжительность сезона
1 час 56 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
11
голосов
8.1
IMDb
Список серий 4-го сезона сериала «Спецподразделение»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Отчет о помощи A-05/03. Часть 1
Assistance Report A-05/03 (1)
Сезон 4
Серия 1
25 декабря 2003
Отчет о помощи A-05/03. Часть 2
Assistance Report A-05/03 (2)
Сезон 4
Серия 2
1 января 2004
