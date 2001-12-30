Меню
Спецподразделение 2000 - 2004 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Спецподразделение
Киноафиша Сериалы Спецподразделение Сезоны Сезон 3

Rejseholdet
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 30 декабря 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 14
Продолжительность сезона 13 часов 32 минуты

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.1 IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Спецподразделение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Отчет о помощи A-2/01 Assistance Report A-2/01
Сезон 3 Серия 1
30 декабря 2001
Отчет о помощи A-3/01 Assistance Report A-3/01
Сезон 3 Серия 2
6 января 2002
Отчет о помощи A-4/01 Assistance Report A-4/01
Сезон 3 Серия 3
13 января 2002
Отчет о помощи A-6/01 Assistance Report A-6/01
Сезон 3 Серия 4
20 января 2002
Отчет о помощи A-6/01. Часть 1 Assistance Report A-7/01 (1)
Сезон 3 Серия 5
27 января 2002
Отчет о помощи A-6/01. Часть 2 Assistance Report A-7/01 (2)
Сезон 3 Серия 6
3 февраля 2002
Отчет о помощи A-9/01 Assistance Report A-9/01
Сезон 3 Серия 7
10 февраля 2002
Отчет о помощи A-12/01 Assistance Report A-12/01
Сезон 3 Серия 8
17 февраля 2002
Отчет о помощи A-13/01 Assistance Report A-13/01
Сезон 3 Серия 9
24 февраля 2002
Отчет о помощи A-15/01 Assistance Report A-15/01
Сезон 3 Серия 10
3 марта 2002
Отчет о помощи A-16/01 Assistance Report A-16/01
Сезон 3 Серия 11
10 марта 2002
Отчет о помощи A-17/01 Assistance Report A-17/01
Сезон 3 Серия 12
17 марта 2002
Отчет о помощи A-19/01. Часть 1 Assistance Report A-19/01 (1)
Сезон 3 Серия 13
24 марта 2002
Отчет о помощи A-19/01. Часть 2 Assistance Report A-19/01 (2)
Сезон 3 Серия 14
1 апреля 2002
График выхода всех сериалов
