Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Спецподразделение 2000 - 2004 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Спецподразделение
Киноафиша Сериалы Спецподразделение Сезоны Сезон 1
Rejseholdet
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 октября 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 9
Продолжительность сезона 8 часов 42 минуты

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 11 голосов
8.1 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Спецподразделение»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Отчет о помощи A-15/99 Assistance Report A-15/99
Сезон 1 Серия 1
1 октября 2000
Отчет о помощи A-21/99. Часть 1 Assistance Report A-21/99 (1)
Сезон 1 Серия 2
8 октября 2000
Отчет о помощи A-21/99. Часть 2 Assistance Report A-21/99 (2)
Сезон 1 Серия 3
15 октября 2000
Отчет о помощи A-6/00 Assistance Report A-6/00
Сезон 1 Серия 4
22 октября 2000
Отчет о помощи A-11/00 Assistance Report A-11/00
Сезон 1 Серия 5
29 октября 2000
Отчет о помощи A-15/00 Assistance Report A-15/00
Сезон 1 Серия 6
5 ноября 2000
Отчет о помощи A-17/00 Assistance Report A-17/00
Сезон 1 Серия 7
12 ноября 2000
Отчет о помощи A-19-00. Часть 1 Assistance Report A-19-00 (1)
Сезон 1 Серия 8
19 ноября 2000
Отчет о помощи A-19-00. Часть 2 Assistance Report A-19/00 (2)
Сезон 1 Серия 9
26 ноября 2000
График выхода всех сериалов
Нейросеть сравнила детские хиты: 3 мультсериала, которые оказались в разы сильнее и полезнее «Маши и Медведя»
Советский мультик удивил иностранку: в «Вовке в Тридевятом царстве» она увидела то, что русские давно перестали замечать
Эти 5 научно-фантастических фильмов прославились благодаря идеальному финалу: и «Дюна» тоже в этом списке
Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино
Почему Баба-Яга в «Морозко» говорила «чуфырь, чуфырь!»: значение слова 60 лет не дает покоя зрителям – разрываются между 3 версиями
Лунгин снял худшую адаптацию сериала из США: Машков с Исаковой не спасли, к критике подключился даже Рогозин
Не Шарик, а натуральный козел: у героев «Собачьего сердца» были прототипы - Преображенский спас Ленина и Сталина
265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков
«Очень доброй и веселой комедии» с Вициным сейчас ставят 7.7 балла: а в СССР ее полгода продержали «на полке» – правок смешнее не придумаешь
Загадка для любителей советского кино: лишь единицы поймут, что за фильм зашифрован на фото
«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше