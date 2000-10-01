Нейросеть сравнила детские хиты: 3 мультсериала, которые оказались в разы сильнее и полезнее «Маши и Медведя»

Советский мультик удивил иностранку: в «Вовке в Тридевятом царстве» она увидела то, что русские давно перестали замечать

Эти 5 научно-фантастических фильмов прославились благодаря идеальному финалу: и «Дюна» тоже в этом списке

Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино

Почему Баба-Яга в «Морозко» говорила «чуфырь, чуфырь!»: значение слова 60 лет не дает покоя зрителям – разрываются между 3 версиями

Лунгин снял худшую адаптацию сериала из США: Машков с Исаковой не спасли, к критике подключился даже Рогозин

Не Шарик, а натуральный козел: у героев «Собачьего сердца» были прототипы - Преображенский спас Ленина и Сталина

265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков

«Очень доброй и веселой комедии» с Вициным сейчас ставят 7.7 балла: а в СССР ее полгода продержали «на полке» – правок смешнее не придумаешь

Загадка для любителей советского кино: лишь единицы поймут, что за фильм зашифрован на фото