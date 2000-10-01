Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Спецподразделение 2000 - 2004 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Спецподразделение
Сезоны
Сезон 1
Rejseholdet
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
1 октября 2000
Год выпуска
2000
Количество серий
9
Продолжительность сезона
8 часов 42 минуты
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
11
голосов
8.1
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Спецподразделение»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Отчет о помощи A-15/99
Assistance Report A-15/99
Сезон 1
Серия 1
1 октября 2000
Отчет о помощи A-21/99. Часть 1
Assistance Report A-21/99 (1)
Сезон 1
Серия 2
8 октября 2000
Отчет о помощи A-21/99. Часть 2
Assistance Report A-21/99 (2)
Сезон 1
Серия 3
15 октября 2000
Отчет о помощи A-6/00
Assistance Report A-6/00
Сезон 1
Серия 4
22 октября 2000
Отчет о помощи A-11/00
Assistance Report A-11/00
Сезон 1
Серия 5
29 октября 2000
Отчет о помощи A-15/00
Assistance Report A-15/00
Сезон 1
Серия 6
5 ноября 2000
Отчет о помощи A-17/00
Assistance Report A-17/00
Сезон 1
Серия 7
12 ноября 2000
Отчет о помощи A-19-00. Часть 1
Assistance Report A-19-00 (1)
Сезон 1
Серия 8
19 ноября 2000
Отчет о помощи A-19-00. Часть 2
Assistance Report A-19/00 (2)
Сезон 1
Серия 9
26 ноября 2000
График выхода всех сериалов
Нейросеть сравнила детские хиты: 3 мультсериала, которые оказались в разы сильнее и полезнее «Маши и Медведя»
Советский мультик удивил иностранку: в «Вовке в Тридевятом царстве» она увидела то, что русские давно перестали замечать
Эти 5 научно-фантастических фильмов прославились благодаря идеальному финалу: и «Дюна» тоже в этом списке
Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино
Почему Баба-Яга в «Морозко» говорила «чуфырь, чуфырь!»: значение слова 60 лет не дает покоя зрителям – разрываются между 3 версиями
Лунгин снял худшую адаптацию сериала из США: Машков с Исаковой не спасли, к критике подключился даже Рогозин
Не Шарик, а натуральный козел: у героев «Собачьего сердца» были прототипы - Преображенский спас Ленина и Сталина
265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков
«Очень доброй и веселой комедии» с Вициным сейчас ставят 7.7 балла: а в СССР ее полгода продержали «на полке» – правок смешнее не придумаешь
Загадка для любителей советского кино: лишь единицы поймут, что за фильм зашифрован на фото
«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667