Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Спецподразделение 2000 - 2004 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Спецподразделение
Киноафиша Сериалы Спецподразделение Сезоны Сезон 2
Rejseholdet
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 марта 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 7
Продолжительность сезона 6 часов 46 минут

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 11 голосов
8.1 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Спецподразделение»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Отчет о помощи A-24/00 Assistance Report A-24/00
Сезон 2 Серия 1
11 марта 2001
Отчет о помощи A-25/00 Assistance Report A-25/00
Сезон 2 Серия 2
18 марта 2001
Отчет о помощи A-26/00 Assistance Report A-26/00
Сезон 2 Серия 3
25 марта 2001
Отчет о помощи A-28/00 Assistance Report A-28/00
Сезон 2 Серия 4
1 апреля 2001
Отчет о помощи A-30/00 Assistance Report A-30/00
Сезон 2 Серия 5
8 апреля 2001
Отчет о помощи A-31/00. Часть 1 Assistance Report A-31/00 (1)
Сезон 2 Серия 6
15 апреля 2001
Отчет о помощи A-31/00. Часть 2 Assistance Report A-31/00 (2)
Сезон 2 Серия 7
22 апреля 2001
График выхода всех сериалов
Новый фильм «Буратино» зря сравнивают с советским хитом: вот 5 причин, почему на него стоит обязательно сходить в кино
Эти 5 научно-фантастических фильмов прославились благодаря идеальному финалу: и «Дюна» тоже в этом списке
Советский мультик удивил иностранку: в «Вовке в Тридевятом царстве» она увидела то, что русские давно перестали замечать
«Очень доброй и веселой комедии» с Вициным сейчас ставят 7.7 балла: а в СССР ее полгода продержали «на полке» – правок смешнее не придумаешь
Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино
265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков
Лунгин снял худшую адаптацию сериала из США: Машков с Исаковой не спасли, к критике подключился даже Рогозин
В топ-10 кассовых голливудских актеров попали сразу 3 Криса: а вот №1 может «продуть» из-за нового «Аватара»
«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря
Самый противоречивый герой «Гаража» Рязанова: равнодушным этот мажор не оставляет никого
Тест на знание мелочей из хитовых фильмов СССР: на 6/6 пройдут единицы – а вы в их числе?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше