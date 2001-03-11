Меню
Rejseholdet
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
11 марта 2001
Год выпуска
2001
Количество серий
7
Продолжительность сезона
6 часов 46 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
11
голосов
8.1
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Спецподразделение»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Отчет о помощи A-24/00
Assistance Report A-24/00
Сезон 2
Серия 1
11 марта 2001
Отчет о помощи A-25/00
Assistance Report A-25/00
Сезон 2
Серия 2
18 марта 2001
Отчет о помощи A-26/00
Assistance Report A-26/00
Сезон 2
Серия 3
25 марта 2001
Отчет о помощи A-28/00
Assistance Report A-28/00
Сезон 2
Серия 4
1 апреля 2001
Отчет о помощи A-30/00
Assistance Report A-30/00
Сезон 2
Серия 5
8 апреля 2001
Отчет о помощи A-31/00. Часть 1
Assistance Report A-31/00 (1)
Сезон 2
Серия 6
15 апреля 2001
Отчет о помощи A-31/00. Часть 2
Assistance Report A-31/00 (2)
Сезон 2
Серия 7
22 апреля 2001
