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Постеры сериала «Фаворский»

Постеры сериала «Фаворский» Вся информация о сериале
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После этих 3 фраз мошенники точно не перезвонят: работают как часы
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«Ах ты, бродяга! Смертный прыщ!»: сможете вспомнить реплики героев по одному кадру из советского кино? Ой, как будет сложно (тест)
Авторы этого сериала хотели повторить формулу «Хрустального» и «Фишера», но облажались: «Давно не видела такой откровенно фальшивой игры»
В «Первом отделе 5» хорошо все, кроме одного момента: «как они могли допустить такой ляп?»
Потерять память обидно, но зато можно пересмотреть 4 крутых хоррора: в 2026-м урвали самые высокие оценки на Rotten Tomatoes
Финал «Игры престолов» еще не так плох — есть сериал, который закончился позорнее: при 8,6 на IMDb развязку оценили в 2,6
«Прекрасный сериал», «Игра актеров, режиссерская работа на высоте, слов нет»: этот сериал с рейтингом 8 — одна из последних работ Пускепалиса
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