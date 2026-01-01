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Киноафиша Сериалы Рипли Актеры и роли

Актеры сериала «Рипли»

Актеры сериала «Рипли» Вся информация о сериале
Эндрю Скотт
Эндрю Скотт Andrew Scott
Tom Ripley Дакота Фаннинг
Дакота Фаннинг Dakota Fanning
Marge Sherwood Джонни Флинн
Джонни Флинн Johnny Flynn
Dickie Greenleaf
Коко Самнер Eliot Sumner
Витторио Вивиани Vittorio Viviani
Маргерита Буй
Маргерита Буй Margherita Buy
Кеннет Лонерган
Кеннет Лонерган Kenneth Lonergan
Боким Вудбайн
Боким Вудбайн Bokeem Woodbine
Маурицио Ломбарди
Маурицио Ломбарди Maurizio Lombardi
Marco Mario de Notaris
Alessio Gallo
Мауро Марино
Мауро Марино Mauro Marino
Хильдегард де Стефано
Хильдегард де Стефано Hildegard De Stefano
Луис Хофманн
Луис Хофманн Louis Hofmann
Джон Малкович
Джон Малкович John Malkovich
Enrico Roccaforte
Алессандро Джаллокоста
Алессандро Джаллокоста Alessandro Giallocosta
Lorenzo Lazzarini
Pasquale Esposito
Sara Mondello
Francesco Biscione
Alessandra Borgia
Франческо Формичетти Francesco Formichetti
Leonardo Sbragia
Лиз Танкреди Liz Tancredi
Дэн Маттеуччи Dan Matteucci
Лоренцо Аквавива Lorenzo Acquaviva
Массимо Де Лоренцо Massimo De Lorenzo
Патрик Клейн Patrick Klein
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