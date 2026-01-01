Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Актеры сериала «Рипли»
Вся информация о сериале
Эндрю Скотт
Andrew Scott
Tom Ripley
Дакота Фаннинг
Dakota Fanning
Marge Sherwood
Джонни Флинн
Johnny Flynn
Dickie Greenleaf
Коко Самнер
Eliot Sumner
Витторио Вивиани
Vittorio Viviani
Маргерита Буй
Margherita Buy
Кеннет Лонерган
Kenneth Lonergan
Боким Вудбайн
Bokeem Woodbine
Маурицио Ломбарди
Maurizio Lombardi
Marco Mario de Notaris
Alessio Gallo
Мауро Марино
Mauro Marino
Хильдегард де Стефано
Hildegard De Stefano
Луис Хофманн
Louis Hofmann
Джон Малкович
John Malkovich
Enrico Roccaforte
Алессандро Джаллокоста
Alessandro Giallocosta
Lorenzo Lazzarini
Pasquale Esposito
Sara Mondello
Francesco Biscione
Alessandra Borgia
Франческо Формичетти
Francesco Formichetti
Leonardo Sbragia
Лиз Танкреди
Liz Tancredi
Дэн Маттеуччи
Dan Matteucci
Лоренцо Аквавива
Lorenzo Acquaviva
Массимо Де Лоренцо
Massimo De Lorenzo
Патрик Клейн
Patrick Klein
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