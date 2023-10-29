Меню
Оксен 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Oxen
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
29 октября 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
6
Продолжительность сезона
4 часа 30 минут
Рейтинг сериала
6.2
Оцените
16
голосов
6.5
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Оксен»
Сезон 1
Сезон 2
Охотничья организация
Jagtselskabet
Сезон 1
Серия 1
29 октября 2023
Повешенные собаки
De hængte hunde
Сезон 1
Серия 2
5 ноября 2023
Наследник возвращается домой
En arving kommer hjem
Сезон 1
Серия 3
12 ноября 2023
Друг или враг
Ven eller fjende
Сезон 1
Серия 4
19 ноября 2023
Отчаянная месть
Den desperate hævn
Сезон 1
Серия 5
26 ноября 2023
Атака
Angrebet
Сезон 1
Серия 6
3 декабря 2023
