Жена серийного убийцы 2023, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
The Serial Killer's Wife
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
15 декабря 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
4
Продолжительность сезона
3 часа 4 минуты
Рейтинг сериала
6.0
Оцените
11
голосов
6.1
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Жена серийного убийцы»
Сезон 1
Глава 1
Chapter 1
Сезон 1
Серия 1
15 декабря 2023
Глава 2
Chapter 2
Сезон 1
Серия 2
15 декабря 2023
Глава 3
Chapter 3
Сезон 1
Серия 3
15 декабря 2023
Глава 4
Chapter 4
Сезон 1
Серия 4
15 декабря 2023
