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Джон Леннон: Убийство без суда
Джон Леннон: Убийство без суда (2023 - 2023)
John Lennon: Murder Without a Trial
18+
криминал
исторический
Год выпуска
2023
Страна
Великобритания
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
37 минут
Стрим-сервис
Apple TV+
Продолжительность сериала
1 час 51 минута
О чем сериал
Впервые ключевые фигуры в жизни и смерти Джона Леннона, включая друзей, врачей и следователей, делятся личными воспоминаниями и рассказывают, что произошло в ночь его убийства.
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Джон Леннон: Убийство без суда
трейлер первого сезона
трейлер первого сезона
В ролях
Персонажи
В ролях
Персонажи
В ролях
Персонажи
Кифер Сазерленд
Narrator
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.5
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2023,
3 эпизода
Отзывы о сериале
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