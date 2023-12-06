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Постер сериала Джон Леннон: Убийство без суда
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Киноафиша Сериалы Джон Леннон: Убийство без суда

Джон Леннон: Убийство без суда (2023 - 2023)

John Lennon: Murder Without a Trial 18+
Год выпуска 2023
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 37 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность сериала 1 час 51 минута

О чем сериал

Впервые ключевые фигуры в жизни и смерти Джона Леннона, включая друзей, врачей и следователей, делятся личными воспоминаниями и рассказывают, что произошло в ночь его убийства.
Джон Леннон: Убийство без суда - трейлер первого сезона
Джон Леннон: Убийство без суда  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд Narrator
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Джон Леннон: Убийство без суда - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 3 эпизода
 
Отзывы о сериале
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