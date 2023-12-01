Меню
Харли Квинн и ее команда сражаются с монстрами в трейлере аниме «Отряд самоубийц из другого мира»
Также в ролике появляются Джокер, Миротворец и другие.
Написать
1 декабря 2023 16:38
Харли Квинн промышляет с Джокером в трейлере аниме «Отряд самоубийц из другого мира»
Разработкой сериала о приключениях злодеев DC в фэнтезийном мире занимаются создатели «Атаки Титанов» и «Магической битвы».
Написать
4 июля 2023 11:25
