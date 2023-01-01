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Сериалы
Отряд самоубийц из другого мира
Сезоны
Отряд самоубийц из другого мира, список сезонов
Suicide Squad ISEKAI
Год выпуска
2024
Страна
Япония
Эпизод длится
25 минут
Стрим-сервис
HBO Max
Список сезонов сериала «Отряд самоубийц из другого мира»
Сезон 1 / Season 1
TBA
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