Харли Квинн промышляет с Джокером в тизере аниме-сериала «Отряд самоубийц: Исекай»

Студия Warner Bros. Japan представила тизер аниме-сериала Suicide Squad ISEKAI («Отряд самоубийц: Исекай»).

Исекай — это жанр аниме, представляющий собой истории о попадании обычных людей в необычные миры (как правило, в фэнтезийные вселенные).

Согласно официальному описанию, это Suicide Squad ISEKAI посещен «эпическому и жестокому столкновению двух самых безумных миров». Новый ролик начинается со сцен, в которых Харли Квинн и Джокер устраивают погром в ночном Готэм-Сити, освященном тусклыми неоновыми лампами. Затем действие вместе с героями неожиданно переносится в солнечное волшебное королевство, населенное огромными драконами, храбрыми рыцарями, массивными орками и воинственными людьми-свиньями. В коне ролика также появляется основательница «Отряда самоубийц» Аманда Уоллер. Это может намекать на то, что в сериале будут задействованы и другие персонажи из комиксов DC.

Режиссером проекта выступает Эри Осада, ранее работавший над сериалами «Магическая битва» и «Невероятные приключения ДжоДжо». Разработкой шоу занимаются Warner Bros. Japan и WIT Studio, ответственная за создание первых трех сезонов «Атаки Титанов».

Дата выхода Suicide Squad ISEKAI пока неизвестна.