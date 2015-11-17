Была неопределённость, появилась жирная точка: станет ли «Граница миров 2» подарком к 8 Марта?

200 000 000 просмотров и номинация на «Лучший онлайн-сериал»: «Ландыши» неожиданно стали феноменом 2026 года

Все сходят с ума по Брагину, а я люблю детектив про другого следователя: да и история любви там покруче будет

12 серий – и ни единой проходной: финал забытого детектива с Гуськовым «просто шокирует» 9 зрителей из 10

Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи

Только тот, кто внимательно смотрел «Десять негритят», осилит тест: ответьте на 5 вопросов о сюжете

Эстонцы сняли уникальный в своем роде детектив про Пушкина: историю переврали абсолютно, но 9/10 зрителей ставят «лайк»

Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)

Феномен похлеще «Горничной»: фильм из Якутии собрал в прокате в три раза больше, чем стоил

Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина