Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Медики Чикаго
Киноафиша Сериалы Медики Чикаго Сезоны

Медики Чикаго, список сезонов

Chicago Med 16+
Год выпуска 2015
Страна США
Эпизод длится 45 минут
Телеканал NBC

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Медики Чикаго»
Медики Чикаго - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
18 эпизодов 17 ноября 2015 - 17 мая 2016
 
Медики Чикаго - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
23 эпизода 22 сентября 2016 - 11 мая 2017
 
Медики Чикаго - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
20 эпизодов 21 ноября 2017 - 15 мая 2018
 
Медики Чикаго - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
22 эпизода 26 сентября 2018 - 22 мая 2019
 
Медики Чикаго - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
20 эпизодов 25 сентября 2019 - 15 апреля 2020
 
Медики Чикаго - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
16 эпизодов 11 ноября 2020 - 26 мая 2021
 
Медики Чикаго - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
22 эпизода 22 сентября 2021 - 25 мая 2022
 
Медики Чикаго - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
22 эпизода 21 сентября 2022 - 24 мая 2023
 
Медики Чикаго - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
13 эпизодов 17 января 2024 - 22 мая 2024
 
Медики Чикаго - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
22 эпизода 25 сентября 2024 - 21 мая 2025
 
Медики Чикаго - Сезон 11 Сезон 11
2 эпизода 1 октября 2025 - 8 октября 2025
 
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
«Горбатая лошадь» или «Необычный вор»: сможете угадать 5 фильмов СССР по иностранным переводам названий? (тест)
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше