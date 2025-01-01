Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Медики Чикаго
Сезоны
Медики Чикаго, список сезонов
Chicago Med
16+
Год выпуска
2015
Страна
США
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
NBC
Рейтинг сериала
7.7
Оцените
10
голосов
7.6
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Медики Чикаго»
Сезон 1 / Season 1
18 эпизодов
17 ноября 2015 - 17 мая 2016
Сезон 2 / Season 2
23 эпизода
22 сентября 2016 - 11 мая 2017
Сезон 3 / Season 3
20 эпизодов
21 ноября 2017 - 15 мая 2018
Сезон 4 / Season 4
22 эпизода
26 сентября 2018 - 22 мая 2019
Сезон 5 / Season 5
20 эпизодов
25 сентября 2019 - 15 апреля 2020
Сезон 6 / Season 6
16 эпизодов
11 ноября 2020 - 26 мая 2021
Сезон 7 / Season 7
22 эпизода
22 сентября 2021 - 25 мая 2022
Сезон 8 / Season 8
22 эпизода
21 сентября 2022 - 24 мая 2023
Сезон 9 / Season 9
13 эпизодов
17 января 2024 - 22 мая 2024
Сезон 10 / Season 10
22 эпизода
25 сентября 2024 - 21 мая 2025
Сезон 11
2 эпизода
1 октября 2025 - 8 октября 2025
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
«Горбатая лошадь» или «Необычный вор»: сможете угадать 5 фильмов СССР по иностранным переводам названий? (тест)
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667