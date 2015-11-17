Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Романовы: Преданность и предательство» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Медики Чикаго Сезоны Сезон 1 Серия 11

Медики Чикаго 2015 11 серия 1 сезон

7.0 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Медики Чикаго»
Сошел с рельсов
Сезон 1 / Серия 1 17 ноября 2015
иНО
Сезон 1 / Серия 2 24 ноября 2015
Отступление
Сезон 1 / Серия 3 1 декабря 2015
Ошибочный
Сезон 1 / Серия 4 8 декабря 2015
Злокачественный
Сезон 1 / Серия 5 5 января 2016
Связанный
Сезон 1 / Серия 6 19 января 2016
Святые
Сезон 1 / Серия 7 26 января 2016
Воссоединение
Сезон 1 / Серия 8 2 февраля 2016
Выбор
Сезон 1 / Серия 9 9 февраля 2016
Ясность
Сезон 1 / Серия 10 16 февраля 2016
Вмешательство
Сезон 1 / Серия 11 23 февраля 2016
Виновный
Сезон 1 / Серия 12 29 марта 2016
Нам
Сезон 1 / Серия 13 5 апреля 2016
Сердца
Сезон 1 / Серия 14 19 апреля 2016
Наследование
Сезон 1 / Серия 15 26 апреля 2016
Расстройство
Сезон 1 / Серия 16 3 мая 2016
Вывод
Сезон 1 / Серия 17 10 мая 2016
Синхронизация
Сезон 1 / Серия 18 17 мая 2016
О чем серия

В 1 сезоне 11 серии сериала «Медики Чикаго» на Холстеда подает иск его бывшая пациентка. Риз обнаруживает редкое заболевание у своего подопечного. Чой и Родс занимаются лечением человека, страдающего от сердечной недостаточности.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Фьорд
Фьорд 1 комментарий
Мэйдэй
Мэйдэй 2 комментария
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок 1317 комментариев
6 регионов России, куда пенсионеры массово уезжают после 65: тепло, уют, низкие цены и тишина (во всех смыслах)
Нашла способ защитить брюки от грязевых брызг — и осенью не мучаюсь: трачу 10 секунд, а результат держится 2–3 дня
Вот зачем нужен маленький кармашек на джинсах: не для мелочи и ключей, как считают многие
«Совести-то у меня — во! С прицепом! А теста нет!»: теперь есть – вспомните 5 культовых фильмов Данелии по смешной цитате
Netflix привёз красивую корейскую мистику на 8 серий: «Дворец Тонгун» можно легко проглотить за пару вечеров
Весной — тихая премьера, осенью — 14 рекордных «Эмми» и разрыв: «Бухта вдов» внезапно стала лучшим сериалом 2026 года
«В столовой и в тесте все равны», но справится с вопросами по «Девчатам» далеко не каждый — а вы наберете 6 из 6?
Дата выхода 4 сезона «Дома дракона» вызывает гнев и негодование — с «Игрой престолов» подобное было немыслимо
Только тот, кто знаком с кино СССР от и до, пройдет наш тест: вспомните 7 фильмов по случайным кадрам
Ганса Ланду заменили звездой «Невского»: НТВ снимает своих «Бесславных ублюдков» — гасить врагов Кубани будут простые работяги
В 2025-м сняли много крутых сериалов, но у этих 5 рейтинги зашкаливают: от 8.1 до 9 на IMDb
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше