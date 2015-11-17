В 1 сезоне 3 серии сериала «Медики Чикаго» доктор Чой обращается к Чарльзу за помощью. Он хочет узнать, как ветеран войны стал диабетиком, не имея для этого никаких предпосылок. Пациентом Холстеда стал музыкант, страдающий головными болями.
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