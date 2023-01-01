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Постер сериала Чосонский психиатр
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Чосонский психиатр, список сезонов

Poong, the Joseon Psychiatrist
Год выпуска 2022
Страна Южная Корея
Эпизод длится 60 минут
Телеканал tvN
Список сезонов сериала «Чосонский психиатр»
Чосонский психиатр - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 1 августа 2022 - 6 сентября 2022
 
Чосонский психиатр - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов 11 января 2023 - 9 февраля 2023
 
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