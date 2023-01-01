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Чосонский психиатр
Сезоны
Чосонский психиатр, список сезонов
Poong, the Joseon Psychiatrist
Год выпуска
2022
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
tvN
Список сезонов сериала «Чосонский психиатр»
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов
1 августа 2022 - 6 сентября 2022
Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов
11 января 2023 - 9 февраля 2023
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