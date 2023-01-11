Во 2-м сезоне сериала «Чосонский психиатр» придворный врач династии Чосон Се Ен после трагической смерти короля покидает дворец и начинает вести практику в деревне. Ему удается очистить свое имя от обвинений в отравлении, однако своего будущего в столице мужчина больше не видит. Он сохраняет дружеские отношения с наследным принцем, которого вылечил от страшнейшей хандры, но его нынешние пациенты – простые сельские жители. Эти люди даже не знают слова «психиатрия» и не видят истинных причин своих проблем, но Се терпелив и готов работать с каждым из них по своей уникальной методике «Божественной иглы».