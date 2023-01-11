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Постер к 2-му сезону сериала Чосонский психиатр
Киноафиша Сериалы Чосонский психиатр Сезоны Сезон 2

Poong, the Joseon Psychiatrist
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Чосонский психиатр»

Во 2-м сезоне сериала «Чосонский психиатр» придворный врач династии Чосон Се Ен после трагической смерти короля покидает дворец и начинает вести практику в деревне. Ему удается очистить свое имя от обвинений в отравлении, однако своего будущего в столице мужчина больше не видит. Он сохраняет дружеские отношения с наследным принцем, которого вылечил от страшнейшей хандры, но его нынешние пациенты – простые сельские жители. Эти люди даже не знают слова «психиатрия» и не видят истинных причин своих проблем, но Се терпелив и готов работать с каждым из них по своей уникальной методике «Божественной иглы».

Список серий 2-го сезона сериала «Чосонский психиатр» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
11 января 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
12 января 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
18 января 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
19 января 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
25 января 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
26 января 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
1 февраля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
2 февраля 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
8 февраля 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
9 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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