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Постер к 1-му сезону сериала Чосонский психиатр
Киноафиша Сериалы Чосонский психиатр Сезоны Сезон 1

Poong, the Joseon Psychiatrist
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чосонский психиатр»

В 1-м сезоне сериала «Чосонский психиатр» главный герой случайно оказывается впутан в заговор против королевской семьи Чосон. Се Ен работает врачом при юном принце. Он спасает наследника империи от приступов волнения и помогает ему бороться с внутренними демонами. Заслуги Се видит и отец юноши – нынешний правитель государства. Он делает психиатра королевским приближенным и дает ему почетный медицинский титул «Божественная игла». Однако некто пользуется такой благосклонностью короля и подставляет Се. Когда правителя находят отравленным, подозрения падают на допущенного в его комнаты Се Ена.

Список серий 1-го сезона сериала «Чосонский психиатр» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 августа 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
2 августа 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 августа 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
9 августа 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 августа 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
16 августа 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
22 августа 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
23 августа 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
29 августа 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
30 августа 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
5 сентября 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
6 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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