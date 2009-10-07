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Постер к 1-му сезону сериала Ты прекрасен!
Киноафиша Сериалы Ты прекрасен! Сезоны Сезон 1

Minami sineyo 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
Список серий 1-го сезона сериала «Ты прекрасен!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 октября 2009
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 октября 2009
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 октября 2009
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 октября 2009
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
21 октября 2009
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
22 октября 2009
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
28 октября 2009
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
29 октября 2009
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
4 ноября 2009
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
5 ноября 2009
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
11 ноября 2009
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
12 ноября 2009
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
18 ноября 2009
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
19 ноября 2009
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
25 ноября 2009
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
26 ноября 2009
График выхода всех сериалов
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