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Ты прекрасен!
Сезоны
Сезон 1
Minami sineyo
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
7 октября 2009
Год выпуска
2009
Количество серий
16
Продолжительность сезона
18 часов 40 минут
Список серий 1-го сезона сериала «Ты прекрасен!»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
7 октября 2009
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
8 октября 2009
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
14 октября 2009
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
15 октября 2009
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
21 октября 2009
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
22 октября 2009
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
28 октября 2009
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
29 октября 2009
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
4 ноября 2009
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
5 ноября 2009
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
11 ноября 2009
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
12 ноября 2009
Серия 13
Episode 13
Сезон 1
Серия 13
18 ноября 2009
Серия 14
Episode 14
Сезон 1
Серия 14
19 ноября 2009
Серия 15
Episode 15
Сезон 1
Серия 15
25 ноября 2009
Серия 16
Episode 16
Сезон 1
Серия 16
26 ноября 2009
График выхода всех сериалов
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