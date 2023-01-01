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Minami sineyo
16+
Год выпуска
2009
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
1 час 10 минут
Телеканал
SBS
Список сезонов сериала «Ты прекрасен!»
Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов
7 октября 2009 - 26 ноября 2009
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