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О персоне
Фильмография
Михаил Сидаш
Mikhail Sidash
Киноафиша
Персоны
Михаил Сидаш
Михаил Сидаш
Mikhail Sidash
Дата рождения
20 августа 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Уварово, СССР
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.7
Тень за спиной
(2019)
6.2
Неслучайная встреча
(2014)
6.0
Военная разведка: Северный фронт
(2012)
Фильмография Михаил Сидаш
Тайна города М. Дела сердечные
детектив
2025, Россия
5.5
Зовите Ермолова!
мелодрама
2023, Россия
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Розы на стекле
мелодрама, мини-сериал
2022, Россия
Павлин или треугольник в квадрате
драма, мелодрама, мини-сериал
2021, Россия
6.7
Тень за спиной
драма, детектив, криминал
2019, Россия
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✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Мама Люба
мелодрама
2017, Россия
Кронштадт 1921
драма, военный, исторический
2016, Россия
Мама Люба
мелодрама
2014, Россия
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