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Постер телешоу Взаперти: Дом с привидениями
Постер телешоу Взаперти: Дом с привидениями
Постер телешоу Взаперти: Дом с привидениями
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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3 постера
Киноафиша Сериалы Взаперти: Дом с привидениями

Взаперти: Дом с привидениями (2016 - 2018)

Paranormal Lockdown 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 42 минуты
Телеканал Quest Red
Продолжительность телешоу 25 часов 54 минуты

О чем телешоу

Многие старые дома хранят страшные тайны, в них часто умирали люди и не всегда естественной смертью. Существует много легенд, что души умерших со временем становятся злыми, когда не остается их близких и тех, кто о них помнит. Группа из нескольких смельчаков под руководством Ника Гроффа, решили помогать таким призракам уходить. Ник изучил немало литературы по этой теме и знает, чем и как бороться со злобными духами, не дающими спокойно существовать живым, новым обитателям дома. Герои показывают несколько реален мир сверхъестественного, и те истории, которые казались сказками, оказываются правдой.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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7.1 IMDb
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Сезоны
Взаперти: Дом с привидениями - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 6 эпизодов
 
Взаперти: Дом с привидениями - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 13 эпизодов
 
Взаперти: Дом с привидениями - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 8 эпизодов
 
Взаперти: Дом с привидениями - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2018, 10 эпизодов
 
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