Взаперти: Дом с привидениями (2016 - 2018)

Многие старые дома хранят страшные тайны, в них часто умирали люди и не всегда естественной смертью. Существует много легенд, что души умерших со временем становятся злыми, когда не остается их близких и тех, кто о них помнит. Группа из нескольких смельчаков под руководством Ника Гроффа, решили помогать таким призракам уходить. Ник изучил немало литературы по этой теме и знает, чем и как бороться со злобными духами, не дающими спокойно существовать живым, новым обитателям дома. Герои показывают несколько реален мир сверхъестественного, и те истории, которые казались сказками, оказываются правдой.