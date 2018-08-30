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Взаперти: Дом с привидениями
Сезоны
Сезон 4
Paranormal Lockdown
18+
Оригинальное название
Season 4
Название
Сезон 4
Премьера сезона
30 августа 2018
Год выпуска
2018
Количество серий
10
Продолжительность сезона
7 часов 0 минут
Список серий 4-го сезона телешоу «Взаперти: Дом с привидениями»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Тюрьма Шептон-Маллет
Shepton Mallet Prison
Сезон 4
Серия 1
30 августа 2018
Тоннели Дракелоу
Drakelow Tunnels
Сезон 4
Серия 2
6 сентября 2018
Паб Королевский дуб
The Royal Oak Pub
Сезон 4
Серия 3
13 сентября 2018
Заброшенный парк-отель
The Abandoned Park Hotel
Сезон 4
Серия 4
20 сентября 2018
Адский дом в Скегнессе
The Skegness Hell House
Сезон 4
Серия 5
4 октября 2018
Больница Ньюшам Парк
Newsham Park Hospital
Сезон 4
Серия 6
27 сентября 2018
Замок Маргам
Margam Castle
Сезон 4
Серия 7
11 октября 2018
Казармы на Мельничной улице
The Mill Street Barracks
Сезон 4
Серия 8
18 октября 2018
Театр Кентон
The Kenton Theatre
Сезон 4
Серия 9
25 октября 2018
Дом Хинчингбрук
Hinchingbrooke House
Сезон 4
Серия 10
1 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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