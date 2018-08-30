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Постер к 4-му сезону телешоу Взаперти: Дом с привидениями
Киноафиша Сериалы Взаперти: Дом с привидениями Сезоны Сезон 4

Paranormal Lockdown 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 30 августа 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
Список серий 4-го сезона телешоу «Взаперти: Дом с привидениями» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Тюрьма Шептон-Маллет Shepton Mallet Prison
Сезон 4 Серия 1
30 августа 2018
Тоннели Дракелоу Drakelow Tunnels
Сезон 4 Серия 2
6 сентября 2018
Паб Королевский дуб The Royal Oak Pub
Сезон 4 Серия 3
13 сентября 2018
Заброшенный парк-отель The Abandoned Park Hotel
Сезон 4 Серия 4
20 сентября 2018
Адский дом в Скегнессе The Skegness Hell House
Сезон 4 Серия 5
4 октября 2018
Больница Ньюшам Парк Newsham Park Hospital
Сезон 4 Серия 6
27 сентября 2018
Замок Маргам Margam Castle
Сезон 4 Серия 7
11 октября 2018
Казармы на Мельничной улице The Mill Street Barracks
Сезон 4 Серия 8
18 октября 2018
Театр Кентон The Kenton Theatre
Сезон 4 Серия 9
25 октября 2018
Дом Хинчингбрук Hinchingbrooke House
Сезон 4 Серия 10
1 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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