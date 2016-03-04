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Взаперти: Дом с привидениями
Сезоны
Сезон 1
Paranormal Lockdown
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
4 марта 2016
Год выпуска
2016
Количество серий
6
Продолжительность сезона
4 часа 12 минут
Список серий 1-го сезона телешоу «Взаперти: Дом с привидениями»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Транс-Аллегенский приют для умалишенных
Trans-Allegheny Lunatic Asylum
Сезон 1
Серия 1
4 марта 2016
Отель Андерсон
Anderson Hotel
Сезон 1
Серия 2
11 марта 2016
Замок Франклина
Franklin Castle
Сезон 1
Серия 3
18 марта 2016
Лазарет округа Рэндольф
Randolph County Infirmary
Сезон 1
Серия 4
25 марта 2016
Дом Хинсдейла
Hinsdale House
Сезон 1
Серия 5
1 апреля 2016
Особняк Крейшера
Kreischer Mansion
Сезон 1
Серия 6
8 апреля 2016
График выхода всех сериалов
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