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Постер к 1-му сезону телешоу Взаперти: Дом с привидениями
Киноафиша Сериалы Взаперти: Дом с привидениями Сезоны Сезон 1

Paranormal Lockdown 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 марта 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 12 минут
Список серий 1-го сезона телешоу «Взаперти: Дом с привидениями» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Транс-Аллегенский приют для умалишенных Trans-Allegheny Lunatic Asylum
Сезон 1 Серия 1
4 марта 2016
Отель Андерсон Anderson Hotel
Сезон 1 Серия 2
11 марта 2016
Замок Франклина Franklin Castle
Сезон 1 Серия 3
18 марта 2016
Лазарет округа Рэндольф Randolph County Infirmary
Сезон 1 Серия 4
25 марта 2016
Дом Хинсдейла Hinsdale House
Сезон 1 Серия 5
1 апреля 2016
Особняк Крейшера Kreischer Mansion
Сезон 1 Серия 6
8 апреля 2016
График выхода всех сериалов
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