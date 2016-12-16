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Взаперти: Дом с привидениями
Сезоны
Сезон 2
Paranormal Lockdown
18+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
16 декабря 2016
Год выпуска
2016
Количество серий
13
Продолжительность сезона
9 часов 6 минут
Список серий 2-го сезона телешоу «Взаперти: Дом с привидениями»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Дом Монро
Monroe House
Сезон 2
Серия 1
16 декабря 2016
Тюрьма Шрусбери
Shrewsbury Prison
Сезон 2
Серия 2
23 декабря 2016
Дом Оливера
Oliver House
Сезон 2
Серия 3
30 декабря 2016
Больница Святого Игнатия
St. Ignatius Hospital
Сезон 2
Серия 4
6 января 2017
Уэйверли-Хиллз и Транс-Аллегейни открыты
Waverly Hills & Trans-Allegheny Unlocked
Сезон 2
Серия 5
13 января 2017
Дом Беллер и дом Хинсдейл открыты
Bellaire House & Hinsdale House Unlocked
Сезон 2
Серия 6
20 января 2017
Отель Слэйтер Сити и отель Андерсон открыты
Statler City Hotel & Anderson Hotel Unlocked
Сезон 2
Серия 7
27 января 2017
Особняк Уайт-Хилл и особняк Крейшера открыты
White Hill Mansion & Kreischer Mansion Unlocked
Сезон 2
Серия 8
3 февраля 2017
Поместье Малверн и замок Франклина открыты
Malvern Manor & Franklin Castle Unlocked
Сезон 2
Серия 9
10 февраля 2017
Дом убийства на Рампарт-стрит и лазарет округа Рэндольф открыты
Rampart St Murder House & Randolph County Infirmary Unlocked
Сезон 2
Серия 10
17 февраля 2017
Особняк Скаттов и дом Монро открыты
Scutt Mansion & Monroe House Unlocked
Сезон 2
Серия 11
24 февраля 2017
Старая тюрьма округа Чатем и тюрьма Шрусбери открыты
Old Chatham County Jail & Shrewsbury Prison Unlocked
Сезон 2
Серия 12
3 марта 2017
Раскрытые доказательства
Evidence Revealed
Сезон 2
Серия 13
10 марта 2017
График выхода всех сериалов
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