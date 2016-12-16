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Постер к 2-му сезону телешоу Взаперти: Дом с привидениями
Киноафиша Сериалы Взаперти: Дом с привидениями Сезоны Сезон 2

Paranormal Lockdown 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 декабря 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 6 минут
Список серий 2-го сезона телешоу «Взаперти: Дом с привидениями» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Дом Монро Monroe House
Сезон 2 Серия 1
16 декабря 2016
Тюрьма Шрусбери Shrewsbury Prison
Сезон 2 Серия 2
23 декабря 2016
Дом Оливера Oliver House
Сезон 2 Серия 3
30 декабря 2016
Больница Святого Игнатия St. Ignatius Hospital
Сезон 2 Серия 4
6 января 2017
Уэйверли-Хиллз и Транс-Аллегейни открыты Waverly Hills & Trans-Allegheny Unlocked
Сезон 2 Серия 5
13 января 2017
Дом Беллер и дом Хинсдейл открыты Bellaire House & Hinsdale House Unlocked
Сезон 2 Серия 6
20 января 2017
Отель Слэйтер Сити и отель Андерсон открыты Statler City Hotel & Anderson Hotel Unlocked
Сезон 2 Серия 7
27 января 2017
Особняк Уайт-Хилл и особняк Крейшера открыты White Hill Mansion & Kreischer Mansion Unlocked
Сезон 2 Серия 8
3 февраля 2017
Поместье Малверн и замок Франклина открыты Malvern Manor & Franklin Castle Unlocked
Сезон 2 Серия 9
10 февраля 2017
Дом убийства на Рампарт-стрит и лазарет округа Рэндольф открыты Rampart St Murder House & Randolph County Infirmary Unlocked
Сезон 2 Серия 10
17 февраля 2017
Особняк Скаттов и дом Монро открыты Scutt Mansion & Monroe House Unlocked
Сезон 2 Серия 11
24 февраля 2017
Старая тюрьма округа Чатем и тюрьма Шрусбери открыты Old Chatham County Jail & Shrewsbury Prison Unlocked
Сезон 2 Серия 12
3 марта 2017
Раскрытые доказательства Evidence Revealed
Сезон 2 Серия 13
10 марта 2017
График выхода всех сериалов
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