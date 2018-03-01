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Постер к 3-му сезону телешоу Взаперти: Дом с привидениями
Киноафиша Сериалы Взаперти: Дом с привидениями Сезоны Сезон 3

Paranormal Lockdown 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 1 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
Список серий 3-го сезона телешоу «Взаперти: Дом с привидениями» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Старый родник Old Sweet Springs
Сезон 3 Серия 1
1 марта 2018
Санаторий Уайлдвуд Wildwood Sanitorium
Сезон 3 Серия 2
8 марта 2018
Школа Хиггинспорт Higginsport School
Сезон 3 Серия 3
15 марта 2018
Винокурня Джим Бим Jim Beam Distillery
Сезон 3 Серия 4
22 марта 2018
Камбрийская тюрьма Cambria Jail
Сезон 3 Серия 5
29 марта 2018
Музыкальный мир Бобби Маки Bobby Mackey's Music World
Сезон 3 Серия 6
5 апреля 2018
Повторное посещение дома Монро Monroe House Revisit
Сезон 3 Серия 7
12 апреля 2018
Особняк Битти Beattie Mansion
Сезон 3 Серия 8
19 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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