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Взаперти: Дом с привидениями
Сезоны
Сезон 3
Paranormal Lockdown
18+
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
1 марта 2018
Год выпуска
2018
Количество серий
8
Продолжительность сезона
5 часов 36 минут
Список серий 3-го сезона телешоу «Взаперти: Дом с привидениями»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Старый родник
Old Sweet Springs
Сезон 3
Серия 1
1 марта 2018
Санаторий Уайлдвуд
Wildwood Sanitorium
Сезон 3
Серия 2
8 марта 2018
Школа Хиггинспорт
Higginsport School
Сезон 3
Серия 3
15 марта 2018
Винокурня Джим Бим
Jim Beam Distillery
Сезон 3
Серия 4
22 марта 2018
Камбрийская тюрьма
Cambria Jail
Сезон 3
Серия 5
29 марта 2018
Музыкальный мир Бобби Маки
Bobby Mackey's Music World
Сезон 3
Серия 6
5 апреля 2018
Повторное посещение дома Монро
Monroe House Revisit
Сезон 3
Серия 7
12 апреля 2018
Особняк Битти
Beattie Mansion
Сезон 3
Серия 8
19 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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