Японцы обожают этот суп не просто так: рамен, ради которого Наруто свернул бы горы — нужно попробовать хотя бы раз

Японцы обожают этот суп не просто так: рамен, ради которого Наруто свернул бы горы — нужно попробовать хотя бы раз

19 февраля 2026 07:40
«Наруто»

Рецепт, который изменит ваше отношение к супам.

Кто смотрел «Наруто», тот знает: любимая еда главного героя — рамен. Горячий, наваристый, с ломтиками свинины и аккуратным яйцом посередине. В аниме его едят постоянно, и глядя на эти кадры, самому невольно хочется устроить японский ужин. Рецепт непростой, но если вы фанат — стоит попробовать.

Для бульона

Ингредиент Количество Ед.
Свиные кости 1 кг
Вода 5 л
Чеснок 4 зубчика
Зелёный лук 1 стебель
Свежий имбирь 45 г
Сушёные грибы шиитаке 10 шт.
Репчатый лук 2 головки
Соевый соус 1 ст. л.
Сахар 1 ч. л.
Саке или белое вино 2 ст. л.
Водоросль комбу 1 лист
Хондаши 1 ч. л.
Мисо-паста 100 г
Рыбный соус 4 ст. л.

Для свинины чашю

Свиная грудинка (без кожи) 500–600 г
Соль, белый перец по вкусу
Оливковое масло для обжарки
Вода 130 мл
Мирин 2 ст. л.
Соевый соус 80 мл
Саке или белое вино 80 мл
Свежий имбирь 2–3 кусочка

Для нарутомаки

Белая рыба 300 г
Соль, сахар по щепотке
Яичный белок 1 шт.
Мука и крахмал по 1 ст. л.
Краситель или томатная паста по необходимости

Для подачи

Пшеничная лапша 300–400 г
Нори 1 лист
Варёные яйца по вкусу
Корни бамбука небольшая банка
Нарутомаки несколько ломтиков
Зелёный лук пучок
Кунжут по желанию

Бульон — основа всего

Кости залейте холодной водой и поставьте на огонь. Как только закипит, варите 5 минут, затем слейте воду, а кости и кастрюлю хорошенько промойте. Это убирает лишний запах и делает бульон прозрачнее.

Верните кости в кастрюлю, залейте 5 литрами свежей воды. Добавьте чеснок, стебель зеленого лука целиком, имбирь, сушеные грибы, две головки лука (можно прямо с шелухой, она даст красивый цвет), столовую ложку соевого соуса, чайную ложку сахара и саке. Доведите до кипения, снимите пену и убавьте огонь до минимума. Варите под крышкой 2–3 часа — чем дольше, тем насыщеннее получится.

Японцы обожают этот суп не просто так: рамен, ради которого Наруто свернул бы горы — нужно попробовать хотя бы раз

Свинина чашю — главный топпинг

Свиную грудинку без кожи натрите солью и белым перцем. Сверните плотным рулетом и зафиксируйте шпажками или кулинарной нитью. На сковороде разогрейте масло и обжарьте рулет со всех сторон до румяной корочки — по 5 минут на каждую сторону и пару минут с торцов, чтобы мясо «запечаталось».

В кастрюле или глубокой сквороде смешайте воду, мирин, соевый соус, саке и пару кусочков имбиря. Доведите до кипения, положите туда рулет, накройте крышкой и томите на самом маленьком огне полтора часа. Через 40 минут переверните мясо. К концу готовки соус должен загустеть. Готовую свинину остудите и уберите в холодильник, а соус сохраните — он пойдет в бульон.

Нарутомаки — рыбный рулет с розовой спиралью

Филе белой рыбы (минтай, хек или форель) отправьте в блендер. Добавьте щепотку соли, щепотку сахара и один яичный белок. Взбивайте до однородной густой массы. Если фарш получился жидковатым, вмешайте ложку муки и немного крахмала.

Отделите небольшую часть фарша и подкрасьте в красный цвет — можно использовать немного томатной пасты или специальный пищевой краситель.

На бамбуковый коврик постелите пищевую пленку. Выложите белый фарш ровным слоем шириной и длиной примерно по 15 см. Сверху аккуратно распределите красный фарш, отступая от краёв 3–4 см. С помощью коврика сверните все в плотный рулет, закрутите концы пленки, чтобы начинка не вытекала. Готовьте в пароварке 50 минут. Затем остудите и уберите в холодильник до подачи.

Японцы обожают этот суп не просто так: рамен, ради которого Наруто свернул бы горы — нужно попробовать хотя бы раз

Финальная сборка

Готовый костный бульон процедите через мелкое сито. Верните его в кастрюлю, опустите лист водоросли комбу и дайте покипеть 5 минут — потом выньте. Добавьте чайную ложку хондаши.

В отдельной миске смешайте мисо-пасту с небольшим количеством бульона, чтобы разбить комочки, и влейте обратно в кастрюлю. Следите, чтобы бульон больше не закипал — это важно. Влейте рыбный соус и оставшийся от свинины соус. Пробуйте на каждом этапе, чтобы не переборщить с солью.

Лапшу отварите в кипящей воде примерно минуту, откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой. Яйца сварите всмятку: опустите в кипяток на 6–7 минут, затем сразу в ледяную воду. Очистите и разрежьте пополам.

Нарутомаки нарежьте тонкими кружками, так же свинину, зеленый лук измельчите. Лист нори порежьте на небольшие пластинки.

В глубокую тарелку выложите горсть лапши, сверху разложите свинину, половинки яиц, нарутомаки, корни бамбука, посыпьте луком и добавьте нори. Залейте все горячим бульоном и сразу подавайте. Это долго, хлопотно, но именно так получается тот самый вкус, ради которого Наруто готов был горы свернуть.

Ранее мы писали: Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится

Фото: Legion-Media, Кадры из аниме «Наруто»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
