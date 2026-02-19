Японцы обожают этот суп не просто так: рамен, ради которого Наруто свернул бы горы — нужно попробовать хотя бы раз

Кто смотрел «Наруто», тот знает: любимая еда главного героя — рамен. Горячий, наваристый, с ломтиками свинины и аккуратным яйцом посередине. В аниме его едят постоянно, и глядя на эти кадры, самому невольно хочется устроить японский ужин. Рецепт непростой, но если вы фанат — стоит попробовать.
Для бульона
|Ингредиент
|Количество
|Ед.
|Свиные кости
|1
|кг
|Вода
|5
|л
|Чеснок
|4
|зубчика
|Зелёный лук
|1
|стебель
|Свежий имбирь
|45
|г
|Сушёные грибы шиитаке
|10
|шт.
|Репчатый лук
|2
|головки
|Соевый соус
|1
|ст. л.
|Сахар
|1
|ч. л.
|Саке или белое вино
|2
|ст. л.
|Водоросль комбу
|1
|лист
|Хондаши
|1
|ч. л.
|Мисо-паста
|100
|г
|Рыбный соус
|4
|ст. л.
Для свинины чашю
|Свиная грудинка (без кожи)
|500–600 г
|Соль, белый перец
|по вкусу
|Оливковое масло
|для обжарки
|Вода
|130 мл
|Мирин
|2 ст. л.
|Соевый соус
|80 мл
|Саке или белое вино
|80 мл
|Свежий имбирь
|2–3 кусочка
Для нарутомаки
|Белая рыба
|300 г
|Соль, сахар
|по щепотке
|Яичный белок
|1 шт.
|Мука и крахмал
|по 1 ст. л.
|Краситель или томатная паста
|по необходимости
Для подачи
|Пшеничная лапша
|300–400 г
|Нори
|1 лист
|Варёные яйца
|по вкусу
|Корни бамбука
|небольшая банка
|Нарутомаки
|несколько ломтиков
|Зелёный лук
|пучок
|Кунжут
|по желанию
Бульон — основа всего
Кости залейте холодной водой и поставьте на огонь. Как только закипит, варите 5 минут, затем слейте воду, а кости и кастрюлю хорошенько промойте. Это убирает лишний запах и делает бульон прозрачнее.
Верните кости в кастрюлю, залейте 5 литрами свежей воды. Добавьте чеснок, стебель зеленого лука целиком, имбирь, сушеные грибы, две головки лука (можно прямо с шелухой, она даст красивый цвет), столовую ложку соевого соуса, чайную ложку сахара и саке. Доведите до кипения, снимите пену и убавьте огонь до минимума. Варите под крышкой 2–3 часа — чем дольше, тем насыщеннее получится.
Свинина чашю — главный топпинг
Свиную грудинку без кожи натрите солью и белым перцем. Сверните плотным рулетом и зафиксируйте шпажками или кулинарной нитью. На сковороде разогрейте масло и обжарьте рулет со всех сторон до румяной корочки — по 5 минут на каждую сторону и пару минут с торцов, чтобы мясо «запечаталось».
В кастрюле или глубокой сквороде смешайте воду, мирин, соевый соус, саке и пару кусочков имбиря. Доведите до кипения, положите туда рулет, накройте крышкой и томите на самом маленьком огне полтора часа. Через 40 минут переверните мясо. К концу готовки соус должен загустеть. Готовую свинину остудите и уберите в холодильник, а соус сохраните — он пойдет в бульон.
Нарутомаки — рыбный рулет с розовой спиралью
Филе белой рыбы (минтай, хек или форель) отправьте в блендер. Добавьте щепотку соли, щепотку сахара и один яичный белок. Взбивайте до однородной густой массы. Если фарш получился жидковатым, вмешайте ложку муки и немного крахмала.
Отделите небольшую часть фарша и подкрасьте в красный цвет — можно использовать немного томатной пасты или специальный пищевой краситель.
На бамбуковый коврик постелите пищевую пленку. Выложите белый фарш ровным слоем шириной и длиной примерно по 15 см. Сверху аккуратно распределите красный фарш, отступая от краёв 3–4 см. С помощью коврика сверните все в плотный рулет, закрутите концы пленки, чтобы начинка не вытекала. Готовьте в пароварке 50 минут. Затем остудите и уберите в холодильник до подачи.
Финальная сборка
Готовый костный бульон процедите через мелкое сито. Верните его в кастрюлю, опустите лист водоросли комбу и дайте покипеть 5 минут — потом выньте. Добавьте чайную ложку хондаши.
В отдельной миске смешайте мисо-пасту с небольшим количеством бульона, чтобы разбить комочки, и влейте обратно в кастрюлю. Следите, чтобы бульон больше не закипал — это важно. Влейте рыбный соус и оставшийся от свинины соус. Пробуйте на каждом этапе, чтобы не переборщить с солью.
Лапшу отварите в кипящей воде примерно минуту, откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой. Яйца сварите всмятку: опустите в кипяток на 6–7 минут, затем сразу в ледяную воду. Очистите и разрежьте пополам.
Нарутомаки нарежьте тонкими кружками, так же свинину, зеленый лук измельчите. Лист нори порежьте на небольшие пластинки.
В глубокую тарелку выложите горсть лапши, сверху разложите свинину, половинки яиц, нарутомаки, корни бамбука, посыпьте луком и добавьте нори. Залейте все горячим бульоном и сразу подавайте. Это долго, хлопотно, но именно так получается тот самый вкус, ради которого Наруто готов был горы свернуть.
