Naruto
Articles
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Quotes
All info
Не «Поднятием уровня в одиночку» едины: топ-5 аниме-боевиков, которые фанатам жанра точно стоит посмотреть
Тут найдется как что-то похожее на хитовое аниме, так и что-то совершенно другое.
2 comments
14 August 2025 07:00
Нейросеть выбрала идеальный каст для ремейка «Наруто» с живыми актёрами — естественно, не обошлось без Паскаля и Шаламе
Ну а юного главного героя сыграет тот, кто разбивает зрителям сердца и травит душу последние лет пять.
6 comments
17 June 2025 14:44
Приходит как-то Луффи проверить IQ, а тест проводят в другом здании: топ-5 самых глупых героев аниме
Обаятельные, харизматичные, но с ветром в голове.
4 comments
6 June 2025 14:15
Привыкли к Мадаре в роли злодея? Разобрались, что если бы противником Наруто в аниме был Хаширама
Путь от Конохи был бы тернистым.
1 comment
20 May 2025 16:40
Почти год без хороших новостей: полнометражный фильм по «Наруто» попал в производственный ад
Хейтеры самой идеи экранизации популярных аниме сейчас наверняка потирают ручки.
1 comment
27 April 2025 16:40
«Хоть плачьте, но это факт»: «Наруто» всегда будет круче «Ван Писа», и виной всему — один-единственный злодей
Оба тайтла, безусловно, культовые. Но не равнозначно.
35 comments
20 April 2025 15:42
«Поднятия уровня» в списке нет: топ-6 аниме на любой вкус и жанр — советует композер «Киберслава» и «Майора Грома»
Есть и зрелищные бои, и кулинарные поединки. А про №2 вообще мало кто слышал.
6 comments
28 March 2025 13:46
Без Гаары и Рока Ли, но тоже «мясо»: угадай 5/5 аниме по эпичной боевой сцене (экшен-тест)
Одна схватка тут круче другой.
4 March 2025 07:00
И «Бешеные псы», и «Убить Билла»: «Наруто» мечтали сделать копией фильмов Тарантино
В культовом аниме есть кровавые сцены, но до боевиков маэстро не дотягивают.
26 February 2025 10:23
