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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
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Фиксики
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Сезон 5
Fiksiki
0+
Название
Сезон 5
Премьера сезона
1 декабря 2022
Год выпуска
2022
Количество серий
21
Продолжительность сезона
2 часа 6 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
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Смотрите за 1
Список серий 5-го сезона сериала «Фиксики»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Музей
Сезон 5
Серия 1
1 декабря 2022
Кристалл
Сезон 5
Серия 2
1 декабря 2022
Дом
Сезон 5
Серия 3
8 декабря 2022
Экскурсия
Сезон 5
Серия 4
15 декабря 2022
Турникет
Сезон 5
Серия 5
22 декабря 2022
Елка
Сезон 5
Серия 6
29 декабря 2022
Мультиварка
Сезон 5
Серия 7
26 января 2023
Робот-пылесос
Сезон 5
Серия 8
9 февраля 2023
Подъемный кран
Сезон 5
Серия 9
10 февраля 2023
Очки
Сезон 5
Серия 10
17 февраля 2023
Телекинез
Сезон 5
Серия 11
24 февраля 2023
Скелет
Сезон 5
Серия 12
3 марта 2023
Вакуум
Сезон 5
Серия 13
10 марта 2023
Профиль
Сезон 5
Серия 14
17 марта 2023
Открытие
Сезон 5
Серия 15
24 марта 2023
Трамвай
Сезон 5
Серия 16
31 марта 2023
Бинт
Сезон 5
Серия 17
7 апреля 2023
Картина
Сезон 5
Серия 18
14 апреля 2023
Трансформатор
Сезон 5
Серия 19
21 апреля 2023
Оригами
Сезон 5
Серия 20
28 апреля 2023
Лошадиные силы
Сезон 5
Серия 21
10 августа 2023
График выхода всех сериалов
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