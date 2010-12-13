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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
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Сериалы
Фиксики
Сезоны
Сезон 1
Fiksiki
0+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
13 декабря 2010
Год выпуска
2010
Количество серий
52
Продолжительность сезона
5 часов 12 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
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Смотрите за 1
Список серий 1-го сезона сериала «Фиксики»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сифон
Сезон 1
Серия 1
13 декабря 2010
Компакт-диск
Сезон 1
Серия 2
14 декабря 2010
Будильник
Сезон 1
Серия 3
15 декабря 2010
Пылесос
Сезон 1
Серия 4
16 декабря 2010
Пульт
Сезон 1
Серия 5
14 февраля 2011
Холодильник
Сезон 1
Серия 6
17 февраля 2011
Кодовый замок
Сезон 1
Серия 7
18 февраля 2011
Эсэмэски
Сезон 1
Серия 8
28 февраля 2011
Воздушный шар
Сезон 1
Серия 9
23 марта 2011
Электрочайник
Сезон 1
Серия 10
24 марта 2011
Зубная щётка
Сезон 1
Серия 11
24 мая 2011
Микроволновка
Сезон 1
Серия 12
26 мая 2011
Винтики
Сезон 1
Серия 13
1 сентября 2011
Железная дорога
Сезон 1
Серия 14
2 сентября 2011
Деталька
Сезон 1
Серия 15
3 сентября 2011
Степлер
Сезон 1
Серия 16
7 сентября 2011
Аквариум
Сезон 1
Серия 17
9 сентября 2011
Клавиатура
Сезон 1
Серия 18
12 сентября 2011
Шариковая ручка
Сезон 1
Серия 19
14 сентября 2011
Сотовый телефон
Сезон 1
Серия 20
16 сентября 2011
Фонарик
Сезон 1
Серия 21
6 декабря 2011
Стиральная машина
Сезон 1
Серия 22
8 декабря 2011
Робот
Сезон 1
Серия 23
13 декабря 2011
Термометр
Сезон 1
Серия 24
14 декабря 2011
Магнит
Сезон 1
Серия 25
16 декабря 2011
Музыкальная шкатулка
Сезон 1
Серия 26
20 декабря 2011
Гирлянда
Сезон 1
Серия 27
21 декабря 2011
Короткое замыкание
Сезон 1
Серия 28
22 декабря 2011
Фен
Сезон 1
Серия 29
26 декабря 2011
Вентилятор
Сезон 1
Серия 30
28 декабря 2011
Компас
Сезон 1
Серия 31
10 февраля 2012
Солнечная батарея
Сезон 1
Серия 32
24 февраля 2012
Кораблик
Сезон 1
Серия 33
20 марта 2012
Взбитые сливки
Сезон 1
Серия 34
22 марта 2012
Рычаг
Сезон 1
Серия 35
25 марта 2012
Волшебная палочка
Сезон 1
Серия 36
29 марта 2012
Ночник
Сезон 1
Серия 37
22 мая 2012
Застёжка-молния
Сезон 1
Серия 38
24 мая 2012
Мультик
Сезон 1
Серия 39
1 сентября 2012
Миксер
Сезон 1
Серия 40
15 октября 2012
Лупа
Сезон 1
Серия 41
19 октября 2012
Бумага
Сезон 1
Серия 42
22 октября 2012
Сигнализация
Сезон 1
Серия 43
24 октября 2012
Термос
Сезон 1
Серия 44
26 октября 2012
Весы
Сезон 1
Серия 45
24 ноября 2012
Копилка
Сезон 1
Серия 46
26 ноября 2012
Консервная банка
Сезон 1
Серия 47
30 ноября 2012
Интернет
Сезон 1
Серия 48
4 декабря 2012
Детектор лжи
Сезон 1
Серия 49
5 декабря 2012
Карамель
Сезон 1
Серия 50
6 декабря 2012
Микрофон
Сезон 1
Серия 51
7 декабря 2012
Зеркало
Сезон 1
Серия 52
24 декабря 2012
График выхода всех сериалов
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