Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Катастрофа"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры и роли
Постеры
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
18+
Смотрите за 1
Киноафиша
Сериалы
Фиксики
Сезоны
Сезон 2
Fiksiki
0+
Название
Сезон 2
Премьера сезона
13 января 2013
Год выпуска
2013
Количество серий
52
Продолжительность сезона
5 часов 12 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
18+
Смотрите за 1
Список серий 2-го сезона сериала «Фиксики»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Команда
Сезон 2
Серия 1
13 января 2013
Кубик Нолика
Сезон 2
Серия 2
20 января 2013
Катапульта
Сезон 2
Серия 3
27 января 2013
Пятно
Сезон 2
Серия 4
19 февраля 2013
Вентиляция
Сезон 2
Серия 5
21 января 2013
Сила трения
Сезон 2
Серия 6
26 марта 2013
Помогатор
Сезон 2
Серия 7
28 марта 2013
Дверной звонок
Сезон 2
Серия 8
2 апреля 2013
Маскировка
Сезон 2
Серия 9
4 апреля 2013
Уровень
Сезон 2
Серия 10
2 июля 2013
Лом
Сезон 2
Серия 11
4 июля 2013
Пластилин
Сезон 2
Серия 12
9 июля 2013
Цепная реакция
Сезон 2
Серия 13
24 сентября 2013
Глобус
Сезон 2
Серия 14
11 ноября 2013
Фотоаппарат
Сезон 2
Серия 15
19 ноября 2013
Штрих-код
Сезон 2
Серия 16
26 ноября 2013
Протез
Сезон 2
Серия 17
3 декабря 2013
Говорящая кукла
Сезон 2
Серия 18
10 декабря 2013
Барабан
Сезон 2
Серия 19
23 декабря 2013
Калейдоскоп
Сезон 2
Серия 20
27 декабря 2013
Трубы
Сезон 2
Серия 21
28 декабря 2013
Провода
Сезон 2
Серия 22
10 февраля 2014
Навигатор
Сезон 2
Серия 23
11 февраля 2014
Доспехи
Сезон 2
Серия 24
12 февраля 2014
Огнетушитель
Сезон 2
Серия 25
13 февраля 2014
Часы
Сезон 2
Серия 26
14 февраля 2014
Манипулятор
Сезон 2
Серия 27
23 февраля 2014
Видеосвязь
Сезон 2
Серия 28
24 марта 2014
Рефлексы
Сезон 2
Серия 29
25 марта 2014
Духовка
Сезон 2
Серия 30
26 марта 2014
Собака
Сезон 2
Серия 31
27 марта 2014
Граммофон
Сезон 2
Серия 32
7 июля 2014
Ключ-карта
Сезон 2
Серия 33
8 июля 2014
Пчела
Сезон 2
Серия 34
9 июля 2014
Экотестер
Сезон 2
Серия 35
10 июля 2014
Подушка безопасности
Сезон 2
Серия 36
1 сентября 2014
Батарейки
Сезон 2
Серия 37
2 сентября 2014
Инструкция
Сезон 2
Серия 38
3 сентября 2014
Шахматы
Сезон 2
Серия 39
4 сентября 2014
Лаборатория
Сезон 2
Серия 40
11 октября 2014
Театр теней
Сезон 2
Серия 41
13 октября 2014
Антенна
Сезон 2
Серия 42
14 октября 2014
Инструменты
Сезон 2
Серия 43
16 октября 2014
Узлы
Сезон 2
Серия 44
15 декабря 2014
Радионяня
Сезон 2
Серия 45
16 декабря 2014
Чертёж
Сезон 2
Серия 46
17 декабря 2014
Фиксифон
Сезон 2
Серия 47
18 декабря 2014
Лифт
Сезон 2
Серия 48
19 апреля 2015
Цыплёнок
Сезон 2
Серия 49
6 мая 2015
Датчик
Сезон 2
Серия 50
14 мая 2015
Невидимые чернила
Сезон 2
Серия 51
21 мая 2015
Присоска
Сезон 2
Серия 52
31 мая 2015
График выхода всех сериалов
Related video
Опозорятся за столом: женщины с этими именами не умеют себя вести в приличном обществе
Этот тест о мультфильмах СССР вызовет у вас прилив ностальгии
89-летняя Софи Лорен постоянно ест одно и то же блюдо: секрет молодости и красоты
Все считали, что сыграл самого себя: чем Мягков кардинально отличался от Лукашина
Снимите это немедленно: по такой одежде легко понять, что вы провинциалка
«Это не слухи»: известный актер заявил о домогательствах Машкова к его дочери
Серая мышка: посмотрев на фото, поймете, как Казючиц затмила родную сестру
Весь мир восхищался советской певицей: почему Миансарова внезапно исчезла с экранов
Эффектная пенсионерка: посмотрите на бывшую невесту Малахова
Дочери Якуниной выросли и стали еще больше похожи на Аверина: посудите сами
«Разные судьбы» чуть не запретили в СССР: все из-за настоящего названия
700 тысяч рублей за «Примадонну»: Киркоров как с цепи сорвался после возвращения бывшей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить