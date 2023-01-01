Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "В паутине"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры и роли
Постеры
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
18+
Смотрите за 1
Киноафиша
Сериалы
Фиксики
Сезоны
Фиксики, список сезонов
Fiksiki
0+
Год выпуска
2010
Страна
Россия
Эпизод длится
6 минут
Телеканал
Россия 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
18+
Смотрите за 1
Список сезонов сериала «Фиксики»
Сезон 1
52 эпизода
13 декабря 2010 - 24 декабря 2012
Сезон 2
52 эпизода
13 января 2013 - 31 мая 2015
Сезон 3
53 эпизода
22 июня 2015 - 7 декабря 2019
Сезон 4. Новенькие
52 эпизода
28 февраля 2020 - 13 мая 2022
Сезон 5
21 эпизод
1 декабря 2022 - 10 августа 2023
Related video
Серая мышка: посмотрев на фото, поймете, как Казючиц затмила родную сестру
Дочери Якуниной выросли и стали еще больше похожи на Аверина: посудите сами
Опозорятся за столом: женщины с этими именами не умеют себя вести в приличном обществе
Эффектная пенсионерка: посмотрите на бывшую невесту Малахова
Все считали, что сыграл самого себя: чем Мягков кардинально отличался от Лукашина
Снимите это немедленно: по такой одежде легко понять, что вы провинциалка
700 тысяч рублей за «Примадонну»: Киркоров как с цепи сорвался после возвращения бывшей
«Разные судьбы» чуть не запретили в СССР: все из-за настоящего названия
Весь мир восхищался советской певицей: почему Миансарова внезапно исчезла с экранов
89-летняя Софи Лорен постоянно ест одно и то же блюдо: секрет молодости и красоты
Этот тест о мультфильмах СССР вызовет у вас прилив ностальгии
«Это не слухи»: известный актер заявил о домогательствах Машкова к его дочери
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить