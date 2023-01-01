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Киноафиша Сериалы Фиксики Сезоны

Фиксики, список сезонов

Fiksiki 0+
Год выпуска 2010
Страна Россия
Эпизод длится 6 минут
Телеканал Россия 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
Список сезонов сериала «Фиксики»
Фиксики - Сезон 1 Сезон 1
52 эпизода 13 декабря 2010 - 24 декабря 2012
 
Фиксики - Сезон 2 Сезон 2
52 эпизода 13 января 2013 - 31 мая 2015
 
Фиксики - Сезон 3 Сезон 3
53 эпизода 22 июня 2015 - 7 декабря 2019
 
Фиксики - Сезон 4. Новенькие Сезон 4. Новенькие
52 эпизода 28 февраля 2020 - 13 мая 2022
 
Фиксики - Сезон 5 Сезон 5
21 эпизод 1 декабря 2022 - 10 августа 2023
 
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