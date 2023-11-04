История последних месяцев жизни и гибели последнего российского императора и его семьи, рассказанная их убийцами. Художественно-документальный сериал состоит из четырех игровых серий и одной документальной. Сюжет первых серий посвящен расследованию обстоятельств гибели последнего российского императора и его семьи в Екатеринбурге в 1918 году. Главный герой – Михаил Михайлович Медведев, сын одного из расстрельщиков, по поручению Хрущева ищет старых друзей отца и записывает с ними интервью. Медведев также пытается разобраться в деле, изучает документы, письма и фотографии. Он реконструирует события 1918 года и восстанавливает последние месяцы жизни Николая II, его семьи и приближенных в Екатеринбурге, а также узнает о подробностях расстрела и попытках спрятать тела.