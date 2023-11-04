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Постер сериала Романовы. Последнее слово
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Киноафиша Сериалы Романовы. Последнее слово

Романовы. Последнее слово (2023 - 2023)

Romanovy. Poslednee slovo 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Premier
Продолжительность сериала 2 часа 40 минут

О чем сериал

История последних месяцев жизни и гибели последнего российского императора и его семьи, рассказанная их убийцами. Художественно-документальный сериал состоит из четырех игровых серий и одной документальной. Сюжет первых серий посвящен расследованию обстоятельств гибели последнего российского императора и его семьи в Екатеринбурге в 1918 году. Главный герой – Михаил Михайлович Медведев, сын одного из расстрельщиков, по поручению Хрущева ищет старых друзей отца и записывает с ними интервью. Медведев также пытается разобраться в деле, изучает документы, письма и фотографии. Он реконструирует события 1918 года и восстанавливает последние месяцы жизни Николая II, его семьи и приближенных в Екатеринбурге, а также узнает о подробностях расстрела и попытках спрятать тела.

Романовы. Последнее слово - трейлер
Романовы. Последнее слово  трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Сезоны
Романовы. Последнее слово - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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