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Киноафиша Сериалы Черная кровь

Черная кровь (2017 - 2017)

Chernaya krov 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 13 часов 52 минуты

О чем сериал

История отношений двух сестер, Ольги и Ирины, которые с детства с большим теплом относились друг к другу. Их взаимная нежность тает на глазах, когда поблизости селится Вячеслав. Молодой красавец становится предметом обожания обеих девушек, и они не стесняются признаться ему в своих чувствах. Парень делает свой выбор в пользу Ирины. Ольга же не может смириться с личным успехом сестры и обращается за приворотом к колдунье Глафире. Девушка получает от нее сильное зелье, которое способно повлиять на выбор Вячеслава, однако теперь всей семье придется заплатить большую цену за счастье героини.

В ролях
В ролях
Мария Порошина
Мария Порошина
Татьяна Колганова
Татьяна Колганова
Анатолий Лобоцкий
Анатолий Лобоцкий
Петр Баранчеев
Петр Баранчеев
Алексей Демидов
Алексей Демидов
Алексей Коряков
Алексей Коряков
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.2 IMDb
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Сезоны
Черная кровь - Сезон 1 Сезон 1
2017, 16 эпизодов
 
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