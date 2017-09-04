История отношений двух сестер, Ольги и Ирины, которые с детства с большим теплом относились друг к другу. Их взаимная нежность тает на глазах, когда поблизости селится Вячеслав. Молодой красавец становится предметом обожания обеих девушек, и они не стесняются признаться ему в своих чувствах. Парень делает свой выбор в пользу Ирины. Ольга же не может смириться с личным успехом сестры и обращается за приворотом к колдунье Глафире. Девушка получает от нее сильное зелье, которое способно повлиять на выбор Вячеслава, однако теперь всей семье придется заплатить большую цену за счастье героини.