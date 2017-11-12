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Постер к 1-му сезону сериала Говардс-Энд
Киноафиша Сериалы Говардс-Энд Сезоны Сезон 1

Howards End 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Говардс-Энд»

В 1-м сезоне сериала «Говардс-Энд» представительница буржуазной семьи Шлегель отправляется в гости в особняк Говардс-Энд. Там у нее начинаются романтические отношения с сыном циничного расчетливого капиталиста по имени Уилкокс. Пол предлагает девушке руку и сердце, и Хелен спешит рассказать своим близким об этом. Она отправляет им телеграмму о том, что теперь обручена. Однако родные Хелен взволнованы новостью. Тетка Хелен, Джули, торопится в деревню. На вокзале она сталкивается с другим сыном Уилкокса. Шлегель думает о своем будущем, которое кажется ей весьма неопределенным, ведь скоро их выселят из дома.

Список серий 1-го сезона сериала «Говардс-Энд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 ноября 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
19 ноября 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
26 ноября 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
3 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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