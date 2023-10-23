В центре событий оказывается молодая девушка по имени Лера, которая сразу после школы стала женой и матерью. Окружающие уверены, что Павел – отец ее малыша, но на самом деле практически 12 лет назад Лера оказалась жертвой преступления… С того времени она много работала в социальной службе, а отношения с супругом тем временем портились. В скором времени женщина поняла, что Паша так и не стал считать ее сына своим. Валерия решила развестись. Затем она полностью сосредоточилась на своем новом подопечном...