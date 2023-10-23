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Постер сериала Невозможное прощение
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Киноафиша Сериалы Невозможное прощение

Невозможное прощение (2023 - 2023)

Nevozmozhnoe proshchenie 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается молодая девушка по имени Лера, которая сразу после школы стала женой и матерью. Окружающие уверены, что Павел – отец ее малыша, но на самом деле практически 12 лет назад Лера оказалась жертвой преступления… С того времени она много работала в социальной службе, а отношения с супругом тем временем портились. В скором времени женщина поняла, что Паша так и не стал считать ее сына своим. Валерия решила развестись. Затем она полностью сосредоточилась на своем новом подопечном...

В ролях
В ролях
Елена Медведева
Елена Медведева
Анастасия Балякина
Анастасия Балякина
Иван Бровин
Иван Бровин
Денис Моисеев
Михаил Маликов
Татьяна Михалина
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Невозможное прощение - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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