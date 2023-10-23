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Постер к 1-му сезону сериала Невозможное прощение
Киноафиша Сериалы Невозможное прощение Сезоны Сезон 1

Nevozmozhnoe proshchenie 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Невозможное прощение»

В 1-м сезоне сериала «Невозможное прощение» однажды Лера стала жертвой преступления. Всем кажется, что ее супруг Павел является отцом ее новорожденного сына, но в действительности это не так. Осознав, что Паша никогда не станет считать ребенка своим, Лера приняла решение развестись и полностью сконцентрировалась на своей работе в социальной службе. У нее появился новый подопечный, забота о котором полностью легла на плечи младшего брата Филиппа. В тяжелый период в жизни Леры Филипп стал ее спасителем и преданным товарищем. Но однажды Лере становится известно, что настоящий отец ее сына – это брат человека, к которому она успела привязаться.

Список серий 1-го сезона сериала «Невозможное прощение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 октября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 октября 2023
График выхода всех сериалов
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