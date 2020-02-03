В 1-м сезоне сериала «Поздний срок» Лера Смирнова жила в небольшом российском городке и даже предположить не могла, что станет успешной журналисткой, откроет собственное агентство новостей и выйдет замуж за своего кумира Юрия Смирнова, который общепризнанно является мэтром журналистики. Однако всего этого и в самом деле удалось добиться скромной провинциальной девушке, однажды сделавшей смелый шаг и переехавшей в Москву. Но налаженная жизнь Леры рушится после того, как она выясняет, что жизни ее любимого супруга угрожает опасность. Ей предстоит сделать непростой выбор, который изменит молодую женщину раз и навсегда.