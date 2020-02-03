Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Pozdnij srok 2020, season 1

Pozdnij srok season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Pozdnij srok Seasons Season 1
Pozdnij srok 16+
Season premiere 3 February 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Pozdnij srok" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Поздний срок» Лера Смирнова жила в небольшом российском городке и даже предположить не могла, что станет успешной журналисткой, откроет собственное агентство новостей и выйдет замуж за своего кумира Юрия Смирнова, который общепризнанно является мэтром журналистики. Однако всего этого и в самом деле удалось добиться скромной провинциальной девушке, однажды сделавшей смелый шаг и переехавшей в Москву. Но налаженная жизнь Леры рушится после того, как она выясняет, что жизни ее любимого супруга угрожает опасность. Ей предстоит сделать непростой выбор, который изменит молодую женщину раз и навсегда.

Series rating

0.0
Rate 1 vote

"Pozdnij srok" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 February 2020
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 February 2020
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 February 2020
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 February 2020
Серия 5
Season 1 Episode 5
5 February 2020
Серия 6
Season 1 Episode 6
5 February 2020
Серия 7
Season 1 Episode 7
6 February 2020
Серия 8
Season 1 Episode 8
6 February 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more