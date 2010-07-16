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Постер телешоу Мужчина, женщина, природа
Постер телешоу Мужчина, женщина, природа
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Мужчина, женщина, природа

Мужчина, женщина, природа (2010 - 2012)

Man, Woman, Wild 18+
Год выпуска 2010
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Discovery Channel
Продолжительность телешоу 16 часов 30 минут

О чем телешоу

Четыре пары из США должны провести в непростых условиях несколько недель. С собой у героев будет минимальный запас предметов первой необходимости. Две пары участников поедут в дикую Мексику, одной предстоит выжить в холодной Норвегии, а еще одной — в знойном Марокко. У каждой пары разный уровень подготовки: например, Митчел Лангон является инструктором по выживанию, поэтому такие приключения для него не редкость. Его возлюбленная, Джоанна, с которой Митчел живет уже 3 года, во всем поддерживает супруга...

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг шоу

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6.7 IMDb
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Сезоны
Мужчина, женщина, природа - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 10 эпизодов
 
Мужчина, женщина, природа - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2011, 12 эпизодов
 
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