Мужчина, женщина, природа (2010 - 2012)

Четыре пары из США должны провести в непростых условиях несколько недель. С собой у героев будет минимальный запас предметов первой необходимости. Две пары участников поедут в дикую Мексику, одной предстоит выжить в холодной Норвегии, а еще одной — в знойном Марокко. У каждой пары разный уровень подготовки: например, Митчел Лангон является инструктором по выживанию, поэтому такие приключения для него не редкость. Его возлюбленная, Джоанна, с которой Митчел живет уже 3 года, во всем поддерживает супруга...