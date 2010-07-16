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Постер к 1-му сезону телешоу Мужчина, женщина, природа
Киноафиша Сериалы Мужчина, женщина, природа Сезоны Сезон 1

Man, Woman, Wild 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 июля 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Мужчина, женщина, природа»

В 1-м сезоне шоу «Мужчина, женщина, природа» четыре американские супружеские пары отправляются в суровые условия, чтобы заслужить статус чемпионов по выживанию. При этом Митчел Лангон работает инструктором, и это путешествие для него не является чем-то необычным. Его избранница Джоанна тоже владеет некоторыми навыками. Супружеская чета Стивенс, по всей видимости, тоже во всеоружии: Мэтт — военнослужащий, Эли — профессионально занимается бодибилдингом. Макс и Линн из Сиэтла работают в офисе, поэтому с подобными испытаниями они столкнутся впервые. Впрочем, у четвёртой пары, Джастина и Дженни Куков, тоже нет опыта выживания. 

Список серий 1-го сезона телешоу «Мужчина, женщина, природа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Амазонка Amazon
Сезон 1 Серия 1
16 июля 2010
Ботсвана Botswana
Сезон 1 Серия 2
23 июля 2010
Луизиана Lousiana
Сезон 1 Серия 3
30 июля 2010
Тасмания Tasmania
Сезон 1 Серия 4
13 августа 2010
Мексика Mexico
Сезон 1 Серия 5
20 августа 2010
Юта Utah
Сезон 1 Серия 6
27 августа 2010
Айтутаки Aitutaki
Сезон 1 Серия 7
3 сентября 2010
Аляска Alaska
Сезон 1 Серия 8
10 сентября 2010
Теннесси Tennessee
Сезон 1 Серия 9
17 сентября 2010
Доминика Dominica
Сезон 1 Серия 10
24 сентября 2010
График выхода всех сериалов
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