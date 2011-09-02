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Постер к 2-му сезону телешоу Мужчина, женщина, природа
Киноафиша Сериалы Мужчина, женщина, природа Сезоны Сезон 2

Man, Woman, Wild 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 сентября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Мужчина, женщина, природа»

Во 2-м сезоне шоу «Мужчина, женщина, природа» продолжается история о том, как несколько пар из Америки отправляются в дикие условия, чтобы сразиться за право быть сильнейшим среди выживших. При этом главные герои проекта обладают разными стартовыми возможностями, кто-то из них уже проходил подобные испытания, а кто-то столкнулся с ними в первый раз. Напомним, в предыдущем сезоне Пирс и Рут отправились в путешествие по разным местам на земле, чтобы продемонстрировать зрителям различные способы, как выжить в непростых природных условиях, находясь вдали от цивилизации и имея при себе только базовое снаряжение.

Список серий 2-го сезона телешоу «Мужчина, женщина, природа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Бермудский треугольник Lost at Sea
Сезон 2 Серия 1
2 сентября 2011
Луизиана. Огненный шторм Louisiana Firestorm
Сезон 2 Серия 2
9 сентября 2011
Джунгли Амазонки Amazon Jungle Maze
Сезон 2 Серия 3
16 сентября 2011
Карстовые воронки и Зыбучие пески Quicksand & Sinkholes
Сезон 2 Серия 4
23 сентября 2011
Вулканическое разрушение Volcanic Destruction
Сезон 2 Серия 5
23 сентября 2011
Послание в бутылке Message in a Bottle
Сезон 2 Серия 6
30 сентября 2011
Большая жажда в пустыне High Desert Thirst
Сезон 2 Серия 7
7 октября 2011
Встреча с медведем Bear Encounter
Сезон 2 Серия 8
14 октября 2011
Медвежья кухня Bear's Kitchen
Сезон 2 Серия 9
29 декабря 2011
Тритоны и корни Newts and Roots
Сезон 2 Серия 10
5 января 2012
Одиссея в пещерах Хорватии Croatian Cave Odyssey
Сезон 2 Серия 11
12 января 2012
Горы Шотландии Scottish Highlands Peril
Сезон 2 Серия 12
19 января 2012
График выхода всех сериалов
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