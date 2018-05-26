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Постер к 1-му сезону сериала Сфинксы северных ворот
Киноафиша Сериалы Сфинксы северных ворот Сезоны Сезон 1

Sfinksy severnyh vorot 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сфинксы северных ворот»

В 1-м сезоне сериала «Сфинксы северных ворот» следователь Андрей Греков случайно встречает своего давнего соперника. Много лет назад Павел Рогов сел за решетку, после чего Греков женился на его бывшей девушке Вере. Теперь освобожденный Павел обвиняет его во всех своих несчастьях и уверяет, что никогда не совершал преступления, за которое его посадили. На следующий день Рогова кто-то убивает, и все улики указывают на Грекова. Влюбленная в него девушка Саша Корзухина берется доказать непричастность мужчины. Она начинает частное расследование, которое неожиданно приводит ее к похищенной картине.

Список серий 1-го сезона сериала «Сфинксы северных ворот» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 мая 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 мая 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 мая 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 мая 2018
График выхода всех сериалов
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