Диктор новостей 2021 - 2025, 3 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
The Newsreader
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
2 февраля 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
6
Продолжительность сезона
5 часов 36 минут
Рейтинг сериала
7.6
Оцените
12
голосов
7.8
IMDb
Список серий сериала Диктор новостей
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Ночь ночей
Night of Nights
Сезон 3
Серия 1
2 февраля 2025
Новая эра
A New Era
Сезон 3
Серия 2
2 февраля 2025
За линией фронта
Behind The Front Line
Сезон 3
Серия 3
2 февраля 2025
Одна команда, все братья
One Team, All Brothers
Сезон 3
Серия 4
2 февраля 2025
На краю пропасти
On the Brink
Сезон 3
Серия 5
2 февраля 2025
Падение
The Fall
Сезон 3
Серия 6
2 февраля 2025
