Диктор новостей 2021 - 2025, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Диктор новостей
Киноафиша Сериалы Диктор новостей Сезоны Сезон 3
The Newsreader
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 2 февраля 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 12 голосов
7.8 IMDb

Список серий сериала Диктор новостей

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Ночь ночей Night of Nights
Сезон 3 Серия 1
2 февраля 2025
Новая эра A New Era
Сезон 3 Серия 2
2 февраля 2025
За линией фронта Behind The Front Line
Сезон 3 Серия 3
2 февраля 2025
Одна команда, все братья One Team, All Brothers
Сезон 3 Серия 4
2 февраля 2025
На краю пропасти On the Brink
Сезон 3 Серия 5
2 февраля 2025
Падение The Fall
Сезон 3 Серия 6
2 февраля 2025
