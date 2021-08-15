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Постер к 1-му сезону сериала Диктор новостей
Киноафиша Сериалы Диктор новостей Сезоны Сезон 1

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Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Диктор новостей»

В 1-м сезоне сериала «Диктор новостей» события разворачиваются в австралийской телекомпании в середине восьмидесятых годов. Амбициозный репортер Дейл и его своенравная коллега по имени Хелен с головой погружаются в жестокий мир коммерческих телевизионных новостей. Они решают объединиться, чтобы создать новый формат подачи серьезных информационных поводов. Первая история главных героев: запуск космического шаттла «Челленджер». Вскоре альянс Хелен и Дейла становится темой для обсуждения в офисе, поскольку они освещают возвращение кометы Хелли. Чем ближе Дейл приближается к Хелен, тем больше он оказывается в центре внимания.

Список серий сериала Диктор новостей График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Три, два, один… THREE, TWO, ONE…
Сезон 1 Серия 1
15 августа 2021
Однажды в жизни Once In A Lifetime
Сезон 1 Серия 2
22 августа 2021
Белый жакет для утренника The White Marquis Matinee Jacket
Сезон 1 Серия 3
29 августа 2021
В шаге от безумия A Step Closer to the Madness
Сезон 1 Серия 4
5 сентября 2021
Больше никакой лжи No More Lies
Сезон 1 Серия 5
12 сентября 2021
Распад Meltdown
Сезон 1 Серия 6
19 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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